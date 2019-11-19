Госконтракт на строительство транспортной развязки в Химках планируют заключить до конца года

Государственный контракт на строительство Репинской развязки в Химках планируют заключить в декабре 2019 года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

"На сегодняшний момент мы готовы приступить к строительству. (...) Вчера уже мы опубликовали конкурсную процедуру по выбору генеральной подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. И в конце декабря этого года мы намерены подписать государственный контракт на строительство", - сказал Гержик во вторник на пресс-конференции в Красногорске.

Он уточнил, что проектная документация в конце октября получила положительное заключение.

"Мы поставили перед собой задачу к концу будущего года открыть основной ход развязки с разделительными съездами, чтобы скорейшим образом выполнить поручение президента, и, чтобы жители Химок и не только смогли воспользоваться объектом для движения", - уточнил Гержик.

Полностью строительство объекта будет завершено в 2021 году.

Городской округ Химки разделен Ленинградским шоссе и Октябрьской железной дорогой, что затрудняет движение. Кроме того, пробки из аэропорта "Шереметьево" влияют на скорость выезда из города.

12 апреля после общения с сотрудниками предприятия "НПО Энергомаш" президент РФ Владимир Путин дал поручение решить эту проблему.