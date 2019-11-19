Новая секция конгресса

Секция «Перспективные направления успешного взаимодействия проектных организаций с производителями. Внедрение эффективных решений» - пройдет в рамках деловой программы конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология» впервые.

Ее сопредседателями выступят исполнительный директор Международного центра поддержки и развития предприятий промышленности Антон Фенев, вице-президент Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, вице-президент, координатор НОПРИЗ по СЗФО Александр Гримитлин, руководитель ЭС МЦПП, член президиума НЭС при Рабочей группе СФ ФС РФ, член экспертной секции «Импортозамещение в ТЭК» Комитета ГД ФС РФ по энергетике Рашид Артиков, директор Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Алексей Петров и член экспертного Совета Комитета ГД ФС РФ, генеральный директор Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе Ольга Грекова.

Регистрация на мероприятие стартует в 13 часов 30 минут, 21 ноября 2019 года.

Профессиональному сообществу в рамках секции будут представлены доклады: «Регуляторная гильотина и её последствия для промышленности», «Новые изменения по включению компаний в Каталог по импортозамещению Комитета по энергетики и инженерному обеспечению г. Санкт-Петербург», «Современные нормы выбросов технических жидкостей для промышленных предприятий», «Контрафактная продукция на отечественном рынке и методы борьбы с некачественной продукцией», «Отечественные решения по бесперебойному питанию ответственного оборудования», «Импортозамещение в приборостроении необходимое условие энергобезопасности России (пути и методы решения)» и «Нормативные и технические вопросы проектирования и расчёта навесных фасадных систем».

С указанными сообщениями выступят: заместитель начальника управления информационных технологий СРО «Инженер-Проектировщик», член технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство». ПК 5 «Управление жизненным циклом объектов капитального строительства», член Комитета по конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ Михаил Королев, исполнительный директор «Ассоциация водоснабжения и водоотведения МО», руководитель секции НЭС при Рабочей группе СФ ФС РФ Светлана Гафарова, заместитель генерального директора Ассоциации «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» Алексей Каукиайнен, руководитель отдела маркетинга «Парус электро» Алексей Морозов, директор АС «СРО «Инженерные системы – проект» Роман Крумер, старший преподаватель кафедры строительной механики и строительных конструкций Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Александр Галямичев, а также представители ГУП «Центр Энергоэффективности», ГУП «Ленсвет» и АО «ЛОЭСК».

Секционная дискуссия пройдет при поддержке Международного центра поддержки и развития предприятий промышленности.

Для справки:

Организаторами форума выступают: АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) и Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ).

Стать участником мероприятий деловой программы конгресса можно по ссылке: https://energoeffektxxi2019.ticketforevent.com.

Постоянные медиа-партнеры мероприятия журналы «Мир Климата» и «Инженерные системы».

Генеральный информационный партнер – агентство «АСН-инфо» - газета «Строительный еженедельник».

Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.