Смоленск засияет новым качественным светом

Уже в ближайшее время в Смоленске начнутся работы по замене уличного освещения. К концу марта будут заменены более 14600 светильников, из них 2000 будут интегрированы в систему «умный город».

Соответствующий энергосервисный контракт подписан 15 ноября, заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска, исполнитель – ООО «Световые Технологии ЭСКО».

Согласно Техническому заданию, на городских улицах будут заменены все 14603 консольных светильника, подключенных к муниципальным сетям. Это даст экономию на электроэнергии более 64%. Поскольку светильники просты в эксплуатации, а подрядчик дает гарантию на монтаж на 2 года, а на работу оборудования на весь период контракта (7 лет), город будет экономить и на эксплуатации системы освещения. Также будут обновлены 276 шкафов управления наружным освещением, а 2000 светильников на центральных улицах получат функционал дистанционного управления по беспроводным сетям с использованием протокола LoRaWAN (интеграция в проект «умный город»). Это также принесет экономический эффект – в часы высокой естественной освещенности или низкого трафика ночью светильники можно диммировать (регулировать их мощность) из центральной диспетчерской.

Цена контракта определена по итогам конкурса в 476,1 млн рублей, и эти средства будут инвестированы без участия бюджета силами исполнителя. Получать оплату подрядчик будет за счет достигнутой экономии на оплате электроэнергии. По окончании контракта вся экономия будет оставаться в распоряжении городского бюджета.

Алексей Аникин, генеральный директор подрядчика, компании «Световые Технологии ЭСКО»:

«Мы профессионально занимаемся проектами в светотехнике с 2008 года, с 2015 реализуем их в городах через энергосервисные контракты и имеем достаточный опыт. Из последних проектов можно назвать Иваново, Владимир, Анапу, где наша компания заменила освещение, сейчас заканчивается проект в Курске. Уверен, смоляне останутся довольны новым светом – город будет освещен равномерно и комфортно, мы не только достигнем норм освещенности, но в ряде случаев и превысим их для комфорта горожан».

Монтажные работы начнутся уже 25 ноября, а к концу марта Смоленск засияет в новом свете.