УНКОМТЕХ приглашает посетить Сибирский энергетический форум в Красноярске

С 20 по 22 ноября 2019 года в Красноярске будет проходить Сибирский энергетический форум – знаковая для Сибири площадка, обеспечивающая взаимодействие между энергетиками, властью, бизнесом и общественностью.

Форум включает в себя специализированные круглые столы и конференции по актуальным вопросам энергоэффективности, энергосбережения, биоэнергетики, добывающего сектора.



Помимо масштабной деловой программы, форум объединяет под одной крышей сразу несколько крупных специализированных выставок:

«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника»;

«Нефть. Газ. Химия»;

«Металлообработка и сварка».

Приглашаем Вас посетить стенд УНКОМТЕХ № А106.