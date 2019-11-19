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УНКОМТЕХ приглашает посетить Сибирский энергетический форум в Красноярске

С 20 по 22 ноября 2019 года в Красноярске будет проходить Сибирский энергетический форум – знаковая для Сибири площадка, обеспечивающая взаимодействие между энергетиками, властью, бизнесом и общественностью.

Форум включает в себя специализированные круглые столы и конференции по актуальным вопросам энергоэффективности, энергосбережения, биоэнергетики, добывающего сектора.

Помимо масштабной деловой программы, форум объединяет под одной крышей сразу несколько крупных специализированных выставок:

  • «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника»;
  • «Нефть. Газ. Химия»;
  • «Металлообработка и сварка».

Приглашаем Вас посетить стенд УНКОМТЕХ № А106.

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