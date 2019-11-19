В Правительстве Пермского края прошло совещание по вопросу взаимодействия компании "Россети Урал" с региональными подрядными организациями

В Правительстве Пермского края состоялось совещание, посвященное вопросам участия местных подрядчиков в закупочных процедурах филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго».

На приглашение обсудить актуальные вопросы взаимодействия с крупнейшей электросетевой компанией Уральского региона откликнулись представители более 25 электромонтажных и электротехнических предприятий, а также строительных компаний, работающих на территории Пермского края.

В мероприятии, которое прошло в формате «круглого стола», приняли участие министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Андрей Кокорев, президент Союза «Пермская торгово-промышленная палата» Олег Жданов, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Алексей Плаксин, директор по логистике и материально-техническому обеспечению компании «Россети Урал» Анатолий Катков, заместитель генерального директора компании «Россети Урал» по инвестиционной деятельности Владислав Черепанов, исполняющий обязанности заместителя генерального директора компании «Россети Урал» - директора филиала «Пермэнерго» Эдуард Илларионов.

Как заявил министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Андрей Кокорев, краевые власти заинтересованы в увеличении доли пермских предприятий, выполняющих работы и оказывающих услуги филиалу «Россети Урал» – «Пермэнерго». Положительный эффект здесь очевиден - это и рост прибыли самих предприятий, и налоги, выплачиваемые в регионе, и создаваемые рабочие места.

«Свою задачу видим в содействии предприятиям электротехнического кластера Прикамья в доступе к заказам компании «Россети Урал». В ближайшее время нам предстоит выполнить большой объем работ, в том числе электромонтажных, на объектах, которые возводятся в рамках подготовки к 300-летию города Перми. Несомненно, мы заинтересованы в том, чтобы максимальное количество местных подрядных организаций приняло участие в данных работах», - подчеркнул Андрей Кокорев.

По словам президента Союза «Пермская торгово-промышленная палата» Олега Жданова, такие крупные компании, как «Россети Урал», могут и должны генерировать новые возможности для развития бизнеса.

Директор по логистике и материально-техническому обеспечению компании «Россети Урал» Анатолий Катков сообщил, что в 2018 году компания провела под потребности «Пермэнерго» более 740 закупочных процедур на общую сумму 3,17 млрд. рублей. При этом доля пермских подрядчиков в закупках по ремонтной деятельности составила 46 процентов, по инвестиционной деятельности - 31 процент, по поставкам материалов и оборудования – 22 процента.

Анатолий Катков рассказал об основных направлениях закупочной деятельности компании, о требованиях к оформлению документов для участия в конкурсных процедурах, а также о мероприятиях, проводимых в компании «Россети Урал» по повышению открытости и прозрачности закупочной деятельности. Особое внимание он акцентировал на правилах проведения закупок, изменениях федерального законодательства.

Представители электромонтажных и электротехнических предприятий выразили общее мнение: состоявшийся разговор был полезен для всех сторон - и для сообщества подрядчиков, и для электросетевой компании. Открытое обсуждение проблем должно привести к созданию и отработке эффективных механизмов взаимодействия.

Как отметил исполняющий обязанности директора филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» Эдуард Илларионов, встреча показала, что подобные мероприятия необходимо проводить регулярно.

«Мы реально заинтересованы в развитии местных подрядчиков, обладающих необходимой производственной базой и кадровым потенциалом, способных выполнять необходимые работы качественно и в срок», - сказал он.

Следующее рабочее совещание представителей органов власти, электросетевой компании и подрядных организаций планируется провести в мае следующего года в рамках мероприятий, приуроченных к Дню российского предпринимательства.

