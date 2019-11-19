В Венгрии запущен первый аукцион по отбору проектов ВИЭ-генерации

Венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг – Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (MEKH) – запустил первый аукцион по присуждению льготных тарифов для проектов ВИЭ-генерации установленной мощностью от 0,3 до 20 МВт. В общей сложности MEKH выделил €3 млн в рамках программы поддержки проектов ВИЭ-генерации METÁR. Объем годовой выработки отобранных генерирующих объектов на базе ВИЭ до 200 ГВт*ч в течение 15 лет.

Первый аукцион на получение льготных тарифов проводится для двух категорий: объекты ВИЭ-генерации мощностью от 0,3 МВт до 1 МВт и от 1 МВт до 20 МВт. Первая категория ограничивается общим объемом выработки в 66 ГВт*ч/год с объемом финансирования в € 1 млн, а вторая – 134 ГВт*ч/год и € 2 млн соответственно. Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 декабря 2019 г. Итоги аукциона будут объявлены в начале 2020 г.

В июле 2017 г. Европейская Комиссия (ЕС) одобрила венгерскую программу поддержки возобновляемой энергетики и подчеркнула ее соответствие Правилам государственной помощи ЕС и, в частности, руководящим принципам ЕС 2014 г. по государственной помощи в области охраны окружающей среды и энергетики.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata