Инвестиции в строительство технопарка в Ставрополе до конца 2019г превысят 400 млн руб

Более 400 млн рублей будет инвестировано в строительство третьей очереди Ставропольского краевого индустриального парка (СКИП) до конца текущего года, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" первый замминистра энергетики, промышленности и связи края Виталий Шульженко.

"В этом году на проект по развитию объекта управляющей компанией ООО "Ставропольский краевой индустриальный парк "Мастер" планируется направить более 400 млн рублей", - сказал Шульженко.

По его словам, часть суммы планируется компенсировать, в том числе за счет бюджета Ставропольского края - 2,52 млн рублей, из федеральной казны - 250 млн рублей.

Для максимальной эффективности проекта и повышения инвестиционной привлекательности региона было принято решение установить льготную цену на аренду площадей СКИП "Мастер", отметил первый замминистра.

Цели создания регпарка - помощь участникам в создании и развитии бизнеса, создание благоприятных условий для взаимодействия предпринимателей, развития промышленных проектов и современных, экономически эффективных производств в регионе.

Проект реализуется при поддержке губернатора и министерства энергетики, промышленности и связи региона. Источники финансирования: собственные средства, краевой и федеральный бюджеты.

Первая очередь технопарка "Мастер" в Ставрополе была открыта в конце апреля 2016 года, вторая - в октябре 2016 года. Сейчас на площади свыше 120 тыс. кв. метров работает свыше 100 резидентов.

На площадях III очереди планируется разместить порядка 30 резидентов - субъектов малого и среднего предпринимательства. Будет создано 230 рабочих мест. Выручка резидентов при выходе на максимальную мощность может составить почти 1,2 млрд рублей, налоговые платежи - 118 млн рублей.

"Есть потенциальные резиденты III очереди, одним из которых является "Волжский трубопрокатный завод", - сказал собеседник агентства.

Третью очередь Ставропольского краевого индустриального парка планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.