Россети Сибирь на энергофоруме в Красноярске представила проект развития энергосистемы Енисейской Сибири

Компания «Россети Сибирь» является генеральным партнером Х Сибирского энергетического форума (СЭФ) в Красноярске. Генеральный директор энергохолдинга Павел Акилин выступил с приветственным словом в рамках торжественной церемонии открытия форума. Он отметил важность мероприятия с точки зрения решения разностороннего взаимодействия компаний в отрасли.

На пленарном заседании «Энергетика Сибири. Вызовы и реальность» с докладом о развитии энергосистемы Енисейской Сибири, в первую очередь – о реализации масштабного проекта по цифровизации отрасли выступил директор Красноярского филиала Россети Сибирь Максим Шитиков. Он представил достижения и планы компании в области цифровой трансформации сетей.

«Трансформация в энергетике – это часть развития цифровой экономики в стране, отметил Павел Акилин в комментарии представителям СМИ. - Здесь, на СЭФе, мы презентуем несколько наших пилотных проектов, в частности, удаленную систему мониторинга основного оборудования – силовых трансформаторов. У нас есть пилотный проект, который позволяет в режиме реального времени наблюдать состояние и фиксировать технические параметры конкретного трансформатора. Проект, безусловно, жизнеспособный, требующий дальнейшего развития и внедрения в компании».

Глава Россети Сибирь также рассказал журналистам и о других цифровых проектах компании, реализованных в 2019 году, а также об их экономической эффективности:

«У нас есть геомодуль, то есть современная система геопривязки с координатами. Мы имеем возможность в режиме реального времени отслеживать каждую точку в нашей сети в привязке к географической карте. Это важно с точки зрения выдачи технических условий потребителям. Есть одно небольшое «но»: в данном случае мы видим только свои сети. И сегодня мы будем говорить, что такую геоподложку необходимо масштабировать на Красноярский край, Хакасию, Тыву – с учетом всех электрических сетей. Это даст колоссальное облегчение потребителям в понимании, куда он должен обратиться за технологическим присоединением. У нас есть и другие проекты в рамках цифровой трансформации. Как пример – Емельяновский РЭС, где мы смогли снизить потери с 50% до 12% в этом году. Это серьезная работа, проекты экономически эффектвны и имеют большое социальное значение в части сдерживания темпов роста тарифа», - сообщил Павел Акилин.

Россети Сибирь являются организаторами еще двух «круглых столов»: о новых путях информирования потребителей о планируемых ограничения электроснабжения и о путях упрощения процесса технологического присоединения потребителей. Кроме того, в рамках форума постоянно действует павильон компании, где наглядно представлен вклад компании в развитие экономики региона. А представители Россети Сибирь станут участниками постоянно действующей в дни СЭФ биржи деловых контактов предприятий энергетики.

Сибирский энергетический форум проходит в Красноярске уже десять лет подряд. Его соорганизаторами являются Правительство Красноярского края, Законодательное собрание, а также крупнейшие предприятия, работающие в регионе в сфере энергетики. В нынешнем году мероприятие продлится три дня – с 20 по 22 ноября.