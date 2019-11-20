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В Нижнем Новгороде концессионер завершил подготовку проектной документации в отношении строительства станции снеготаяния

В Нижнем Новгороде концессионер завершил подготовку проектной документации в отношении строительства станции снеготаяния

20 ноября 2019, 17:20
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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19 ноября 2019 года состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии, в рамках которого прошло обсуждение реализации концессионного проекта в отношении строительства двух станций снеготаяния Нижегородского и Приокского районов города Нижнего Новгорода. В частности, было отмечено, что проектная документация по одной из станций подготовлена и проходит государственную экспертизу.

Станция снеготаяния, которую планируется построить Нижегородском районе Нижнего Новгорода на станции аэрации, будет перерабатывать порядка 300 тыс. куб. м в год. Ее примерная стоимость составит около 90 млн рублей. Процедура госэкспертизы должна завершиться до начала декабря 2019 года. Строительство станции планируется завершить летом 2020 года.

В настоящее время идет активная работа по поиску места строительства станции снеготаяния в Приокском районе Нижнего Новгорода. Скорее всего она будет построена на улице Нижне-Валдайской.

В Нижнем Новгороде в течение зимнего периода вывозится более миллиона кубометров снега. Снежная масса раньше никак не фильтровалась, при этом снег с дороги – это источник повышенной токсичности. Строительство первых станций снеготаяния в Нижегородском и Приокском районах, оборудованных фильтрами, должно положить начало решению данной проблемы. Всего, по оценкам специалистов, Нижний Новгород нуждается в строительстве 4-6 подобных станций.

Концессионное соглашение в отношении строительства двух станций снеготаяния Нижегородского и Приокского районов города Нижнего Новгорода было подписано между администрацией города Нижнего Новгорода и ООО «Городские инженерные системы» в июле 2019 года. По предварительным оценкам инвестиции в строительство станций составят 160 млн рублей.

Соглашение предусматривает строительство на территории Нижнего Новгорода двух станций снеготаяния: в Приокском районе на улице Нижне-Валдайской и в Нижегородском районе рядом с Нижегородской станцией аэрации. В настоящее время ведутся проектные работы, предполагается, что станции будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года.

На станциях будет использована технология утилизации снега в бытовой канализации. Снег будет плавиться естественным образом в сточных водах, так как их средняя температура составляет 15-18 градусов. После плавления в камере снеготаяния осадки с помощью насосов будут перекачиваться в городские коллекторы и отправляться на очистку сточных вод на Нижегородскую станцию аэрации.

Расчетный объем снега за сезон составит не менее 450 тысяч куб. м в год, но мощности станций позволят перерабатывать и больший объем. После завершения строительства станции будут переданы в собственность города Нижнего Новгорода, при этом ООО «Городские инженерные системы» на 10 лет получит право владения и эксплуатации объекта.

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