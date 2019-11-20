Визит на завод Мерседес

Топ-менеджеры ГК «ССТ» познакомились с организацией производства на заводе Mercedes-Benz в Московской области.

14 ноября 2019 года делегация ГК «ССТ» в составе Президента Михаила Струпинского, директора по развитию Аркадия Войналовича, директора по персоналу Александры Лариной, GR-директора Артура Мирзояна и исполнительного директора ОКБ «Гамма» Валерия Тюлюканова посетила завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Подмосковья.

Генеральный директор «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе провёл экскурсию по производству, которое организовано с применением отдельных элементов технологий Индустрии 4.0. Здесь кузова автомобилей между цехами перемещают беспилотные транспортные системы. В сборочном цехе применяются автоматизированные системы по типу товарных корзин. Кроме того, используются передовые, ориентированные на будущее решения по улучшению эргономики и повышению эффективности, как, например, интеракция при установке лобового стекла между человеком и роботом, для которой не требуется защитного ограждения.

Знакомство с системой организации производства завода Mercedes-Benz — ценный опыт для топ-менеджмента ГК «ССТ», как с точки зрения внедрения элементов Индустрии 4.0 в производственные системы предприятий группы, решений в области управления персоналом и социальной адаптации, так и в рамках расширения сотрудничества с автопроизводителями. Решения ГК «ССТ» для обеспечения комфорта водителя и пассажиров уже поставляются на АвтоВАЗ, КАМАЗ, ведутся разработки для Renault-Nissan и ряда других производителей автотранспорта.

Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz занимает территорию площадью 85 га примерно в 40 км к северо-западу от российской столицы в индустриальном парке «Есипово». За проект отвечает специально созданная производственная компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (МБМР). Этот завод является частью глобальной сети, насчитывающей более 30 производственных площадок по всему миру. Строительство завода в Подмосковье заняло менее двух лет.

Завод выпускает седаны Mercedes-Benz Е-Класса и SUV для российского рынка. В строительство завода было инвестировано свыше 250 млн евро. Новый завод Mercedes-Benz обеспечивает работой свыше 1000 сотрудников, занятых на производстве и в административной деятельности.

В церемонии открытия завода в апреле 2019 года приняли участие: Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель правления Daimler AG и глава подразделения Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше, федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Завод «Мерседес-Бенц Московия» — гибкое и «зеленое» производство, на котором используются современные технологии, присущие четвертой промышленной революции.

Экологичные и ресурсосберегающие решения, такие как безбумажный документооборот, экологически чистые электрические вилочные погрузчики, рекуперация тепла в зданиях и использование водорастворимых материалов в лакокрасочном покрытии делают производство экологически устойчивым и «зелёным». «Концепция одной крыши» предполагает объединение в общем пространстве всех рабочих этапов. Она укорачивает транспортные пути между производственными участками, а также обеспечивает быструю и непосредственную коммуникацию. Эта идея находит отражение и в архитектуре: стеклянные стены служат объединяющим элементом, делая пространство между рабочими участками в офисах и на производстве более транспарентным.