НИК В3 РНК СИГРЭ принял участие в международной выставке охраны труда "А+А" в Германии

Отдельного внимания заслуживает стенд «Энергоконтракта»

В Германии завершилась 32-я международная выставка «А+А», которая уже больше 50 лет считается самым масштабным событием в области защиты, гигиены и охраны труда для производителей, разработчиков и экспертов со всего мира. В этом году она проходила в Дюссельдорфе с 5 по 8 ноября и стала рекордной по всем параметрам. Впервые ее посетили больше 73 тысяч человек, а свою продукцию на выставке показали 2 тысячи 121 экспонент из 63 стран мира. В 2019 году выставка прошла под девизом «Безопасность и здоровье в условиях рабочего процесса. Охрана, защита и гигиена труда».

На выставке была широко представлена рабочая одежда и обувь, в которой европейские производители делают акцент на эргономику, комфорт и различные конфигурации карманов, шлевок, поясов для инструментария.

Крупнейшие российские производители СИЗ были представлены на коллективном стенде, организованном Ассоциацией СИЗ в сотрудничестве с Минпромторгом РФ. На торжественной церемонии открытия присутствовали: директор выставки «А+А» (Биргит Хорн), Минтруд (Валерий Корж), руководитель международной рабочей группы по обмену опытом и координации работы в области испытания и сертификации СИЗ в Европе (Карл Хайнц Нойтель), уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области (Владимир Головнев), директор АО «ФПГ Энергоконтракт» Алексей Михайлович Мельников и другие гости.

Участники коллективного стенда РФ на А+А – «Восток-Сервис», «Техноавиа», ФПГ «Энергоконтракт», «Второе дыхание», «Зелинский групп», «С2 групп», Кимрская фабрика им. Горького и фабрика нетканых материалов «Весь мир», а также белорусский производитель текстиля «Моготекс».

Отдельного внимания заслуживает стенд «Энергоконтракта» (ПАО «ФСК ЕЭС» в целях повышения безопасности работы персонала применяет СИЗ данного производителя), представленный на двух площадках: на основном стенде группы компаний и на коллективном стенде производителей, входящих в состав Ассоциации СИЗ.

«Стенд «Энергоконтракта» как всегда креативный, даже креативнее очень многих стендов зарубежных компаний, потому что в нем есть интрига, он вызывает интерес. Вообще группа компаний «Энергоконтракт» всегда предлагает очень высокотехнологичную и востребованную продукцию и составляет конкуренцию ведущим мировым производителям. Также хотелось бы отметить, что группа компаний активно сотрудничает с нашим министерством, мы постоянно привлекаем экспертов из «Энергоконтракта» для того, чтобы вместе обсуждать, прорабатывать нововведения в законодательстве и нормативных документах. При таком диалоге получается очень достойная современная нормативная база», - сказал Валерий Корж (Минтруд).

Экспозиция включала также и новое поколение комплектов для защиты от поражения электрическим током наведенного напряжения. На стенде можно было увидеть однослойный шунтирующий экранирующий комплект Эп-4(0) - «Энерго-Тесла», который используют электромонтеры ВЛ ФСК ЕЭС.

Кроме российского стенда, в этом году на «А+А» впервые появился российский Meeting Point. Русскоговорящие сотрудники могли сориентироваться на выставке, решить возможные проблемы и получить консультации по документальному оформлению командировок.

В работе выставке принимали участие представители НИК В3 «Подстанции и электроустановки». Следует отметить, что одной из приоритетных тематик 48-й сессии Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения, которая состоится 23-28 августа 2019г. в Париже, является «Снижение воздействий на окружающую среду, здоровье и безопасность персонала».

Материалы о новейших разработках мировых и российских производителей высокотехнологичных средств индивидуальной защиты (СИЗ) от наиболее опасных профессиональных рисков будут использованы, в частности, при подготовке дискуссионного заседания ИК В3 в Париже.

По информации АСИЗ, выступающей оператором участия в выставке, российский стенд на А+А 2019 – самый масштабный за всю историю участия Российской Федерации в форуме в Дюссельдорфе.

Отметим, что выставка «А+А» проходила в Дюссельдорфе до 8 ноября.

ФСК ЕЭС в целях повышения безопасности работы персонала применяет современные средства индивидуальной защиты.