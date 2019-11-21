Энергетики "Россети Московский регион" электрифицировали строящееся здание полиции в Коммунарке

Энергетики компании «Россети Московский регион» электрифицировали строящееся здание полиции на территории административно-делового центра в Коммунарке. Для обеспечения энергией всей застройки компания выдаст суммарно 40 МВт мощности, реализовав масштабный комплекс мероприятий.

В рамках технологического присоединения нового здания ведомства энергетики филиала «Новая Москва» выдали 300 кВт мощности по временной схеме электроснабжения, чтобы заявитель мог приступить к строительно-монтажным работам. После выполнения всего комплекса работ заявитель получит мощность по постоянной схеме от энергообъектов современного и надежного класса напряжения – 20 кВ. Уже построена блочная комплектная трансформаторная подстанция и проложены кабельные линии.

Новое здание полиции, спроектированное с использованием технологий информационного моделирования (BIM), предназначено для личного состава ведомства. Трехэтажное здание оснастят тренажерным и спортивным залами, стрелковым клубом и подземной стоянкой для служебного автотранспорта.

Представитель заказчика выразил слова благодарности энергетикам филиала «Новая Москва»: заместителю начальника Московского РЭС по работе с клиентами Роману Калинину за профессионализм и неравнодушие, мастеру Денису Русских и начальнику управления технологических присоединений и развития услуг Евгению Цмыкайло за компетентность и оперативность.

«Благодаря высокой степени ответственности и профессионализму энергетиков мы заблаговременно подключили отопительные приборы и точно в срок выполняем отделочные работы», – отметил заявитель.

«Объекты социальной инфраструктуры – приоритетные для нас в работе по технологическому присоединению. В строительстве энергообъектов мы применяем современные технологии, материалы и оборудование. Кроме того, внедрение и постоянное совершенствование интерактивных сервисов облегчает процесс и сокращает сроки технологического присоединения», – подчеркнул директор филиала «Новая Москва» Вадим Шомесов.

Информацию о сроках и правилах технологического присоединения, увеличении мощности и дополнительных услугах компании можно узнать на портале utp.moesk.ru, в центрах обслуживания клиентов компании, а также по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70 (звонок бесплатный).