Компания Gore представила свои новые кабели для космических летательных аппаратов

Компания W.L. Gore & Associates впервые представила свою новую линейку кабелей и кабельных сборок, прошедших квалификационные испытания, на выставке космических технологий 2019 New Space Show, которая состоялась в Монако 17-18 октября 2019 года. Компания Gore использует свой многолетний опыт в области традиционных программ космических полётов, знания в области материаловедения и глубокое понимание соответствующих испытательных процессов для разработки эффективных, экономически выгодных решений с низкими факторами риска, соответствующих рассчитанным на 1 – 5 лет программам полётов на низкой и средней околоземной орбите.

Представленная на выставке линейка кабелей GORE® Space Cables включала монтажные провода и кабели для высокоскоростной передачи данных. Эти кабели предназначены для распределения высокого напряжения до 600 вольт и безопасной передачи данных до 12 Гб в непрерывном режиме в сложных условиях эксплуатации. Кабели для высокоскоростной передачи данных компании Gore соответствуют и даже превышают стандартные протоколы, такие как XAUI RapidIO™, Ethernet Cat6a, USB и HDMI.

На выставке также были представлены кабельные сборки серии GORE® Spaceflight Microwave/RF Assemblies, отличающиеся исключительно малыми диаметрами: от 1,2 мм (0,047 дюйма) до 8,1 мм (0,320 дюйма). Они передают сигналы высокого качества с низкими потерями, высокой стабильностью фазы и исключительно высокой эффективностью экранирования при частотах до 40 ГГц. Кроме того, компания Gore продемонстрировала различные варианты соединителей для каждой кабельной сборки, обеспечивающие минимальные потери на изгиб и отражение для оптимизации передачи сигнала. Конструкции кабелей и кабельных сборок для космической техники отличаются малыми размерами, малой массой и высокой гибкостью, а также высоким уровнем прочности, соответствующим самым суровым условиям эксплуатации. Все высокоэффективные кабельные решения квалифицированы на соответствие требованиям NASA EEE-INST-002 Уровень 2, ESA ECSS-Q-ST-60-13C Класс 2, и Уровню Технологической Готовности (TRL) 6+.