Компания "Россети Северо-Запад" в полтора раза увеличила мощность ключевой подстанции Архангельска

Александр Гусев вошел в состав жюри конкурса ПАО "Россети"
21 ноября 2019, 13:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика
Компания «Россети Северо-Запад» завершила модернизацию подстанции 110 кВ №7 в Архангельске. Энергетики увеличили мощность ключевого центра питания столицы Поморья в полтора раза.
Подстанция №7 – узловая для энергосистемы региона, здесь соединяются генерирующие мощности Архангельской ТЭЦ и двух Северодвинских ТЭЦ. Центр питания обеспечивает электроснабжение 25 тысяч жителей Исакогорского и Приморского районов города, а также промышленных предприятий и объектов Минобороны РФ.
Энергетики полностью модернизировали подстанцию. Специалисты заменили силовые трансформаторы, увеличив мощность с 50 до 80 МВА, реконструировали распредустройство, смонтировали современное оборудование телемеханики.
Модернизация подстанции №7 позволила повысить надежность электроснабжения существующих потребителей и подключить к электросетям крупные энергоемкие производства в левобережной части Архангельска. В частности, компания обеспечила 7,8 МВт мощности базе ООО «МРТС Терминал», специализирующегося на строительстве магистральных трубопроводов.
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