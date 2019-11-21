Компания "Россети Северо-Запад" в полтора раза увеличила мощность ключевой подстанции Архангельска

Компания «Россети Северо-Запад» завершила модернизацию подстанции 110 кВ №7 в Архангельске. Энергетики увеличили мощность ключевого центра питания столицы Поморья в полтора раза.

Подстанция №7 – узловая для энергосистемы региона, здесь соединяются генерирующие мощности Архангельской ТЭЦ и двух Северодвинских ТЭЦ. Центр питания обеспечивает электроснабжение 25 тысяч жителей Исакогорского и Приморского районов города, а также промышленных предприятий и объектов Минобороны РФ.

Энергетики полностью модернизировали подстанцию. Специалисты заменили силовые трансформаторы, увеличив мощность с 50 до 80 МВА, реконструировали распредустройство, смонтировали современное оборудование телемеханики.

Модернизация подстанции №7 позволила повысить надежность электроснабжения существующих потребителей и подключить к электросетям крупные энергоемкие производства в левобережной части Архангельска. В частности, компания обеспечила 7,8 МВт мощности базе ООО «МРТС Терминал», специализирующегося на строительстве магистральных трубопроводов.