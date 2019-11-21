Минстрой России приступил к сбору данных для расчета индекса IQ городов

В рамках апробации проекта методики расчета индекса «IQ городов» 177 российских городов из 83 субъектов страны до 26 ноября должны представить в Минстрой России информацию по 60 показателям цифровой трансформации городского хозяйства.

Индекс «IQ городов» позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и внедрения решений «Умного города», определять существующий уровень технологического развития городов и выявлять перспективные направления их дальнейшего развития. А также использовать данные индекса для определения приоритетности финансирования проектов, реализуемых в рамках проекта «Умный город».

«При сравнении IQ городов мы будем смотреть не только на величину показателя, но и на динамику ее изменений, так как очевидно, что у городов разные исходные данные. Динамика позволит увидеть эффективность внедряемых решений и оценить работу команды в городе и регионе. После того как IQ городов будет разработан и апробирован, он может быть включен в Индекс качества городской среды», - отметил глава Минстроя России Владимир Якушев.

Первые результаты измерения «IQ городов» будут получены в 2019 году. «Показатели, по которым будут оцениваться города, обсуждались с экспертным сообществом, представителями регионов и муниципалитетов, участвующих в проекте. Обсуждение проекта методики подсчета индекса «IQ городов» мы провели недавно в Нижнем Новгороде на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Первый сбор данных от городов по предложенным показателям позволит нам в дальнейшем утвердить максимально объективную методику оценки», - пояснил Максим Егоров, замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Индекс «IQ городов» будет рассчитан на основе совокупности показателей различных уровней по 10 направлениям цифровой трансформации городского хозяйства, включая городское управление, инновации для городской среды, интеллектуальные системы общественной безопасности, инфраструктуру сетей связи, умное ЖКХ, умный городской транспорт, интеллектуальные системы экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат.