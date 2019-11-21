Модернизированный энергоблок №2 Кольской АЭС включен в сеть

20 ноября энергоблок №2 Кольской атомной станции включен в сеть после получения разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на его эксплуатацию в соответствии с действующей лицензией.

Напомним, что модернизация энергоблока №2 Кольской АЭС проводилась 279 суток с целью повторного продления срока его эксплуатации еще на 15 лет – до 2034 года. Все ремонтные работы завершились в конце октября, после чего был проведен комплекс испытаний энергоблока на мощности.

13 ноября энергоблок №2 был остановлен по разрешенной заявке на период рассмотрения технической отчетной документации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Такой порядок является обязательным условием и финальным этапом контрольных процедур, подтверждающих качество проведенных работ и безопасность эксплуатации реакторной установки.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Кольской АЭС. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1420 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской АЭС составляет 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Кольская АЭС обеспечивает электроэнергией более половины потребителей Мурманской области, и продление сроков эксплуатации энергоблоков первой очереди является важным государственным заданием, позволяющим не только сохранять высокий уровень энергообеспеченности заполярного региона, но и в ближайшей перспективе реализовывать здесь крупные индустриальные проекты, а также создавать новые рабочие места.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru