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Московский кабельный завод установит робота для сложных и вредных работ

Московский кабельный завод установит робота для сложных и вредных работ

21 ноября 2019, 15:15
Рубрика: Инновации
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Столичный производитель кабельной продукции "Москабельмет" до конца года установит на производстве нового робота-манипулятора, который позволит автоматизировать процесс подачи сырья в плавильную печь. Робот заменит четырех сотрудников, выполняющихся вредную работу, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Промышленный робот-манипулятор Aripix A1, разработанный компанией Aripix Robotics, резидентом столичного технопарка "Мосгормаш", заменит четырех рабочих, выполняющих тяжелую, рутинную и вредную для здоровья операцию по загрузке металла в плавильную печь. Сотрудники будут переобучены и переведены на другие участки, а робот обеспечит бесперебойность и равномерность подачи сырья", - говорится в сообщении. Мощности робота позволят перемещать до 50 т металла в сутки, что значительно превышает возможности человека.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которые приводит пресс-служба, в целом к 2024 году московские предприятия планируют вложить в цифровую трансформацию порядка 15,3 млрд рублей.

"По оценкам экспертов, с помощью роботов предприятия могут до 50% сократить сроки вывода продукции на рынок, до 20% сокращаются затраты на контроль качества продукции, минимизируется время простоя оборудования и значительно повышается производительность труда", - отметил Прохоров.

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Компания: ТАСС

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