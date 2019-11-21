Московский кабельный завод установит робота для сложных и вредных работ

Столичный производитель кабельной продукции "Москабельмет" до конца года установит на производстве нового робота-манипулятора, который позволит автоматизировать процесс подачи сырья в плавильную печь. Робот заменит четырех сотрудников, выполняющихся вредную работу, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Промышленный робот-манипулятор Aripix A1, разработанный компанией Aripix Robotics, резидентом столичного технопарка "Мосгормаш", заменит четырех рабочих, выполняющих тяжелую, рутинную и вредную для здоровья операцию по загрузке металла в плавильную печь. Сотрудники будут переобучены и переведены на другие участки, а робот обеспечит бесперебойность и равномерность подачи сырья", - говорится в сообщении. Мощности робота позволят перемещать до 50 т металла в сутки, что значительно превышает возможности человека.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которые приводит пресс-служба, в целом к 2024 году московские предприятия планируют вложить в цифровую трансформацию порядка 15,3 млрд рублей.