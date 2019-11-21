На Воткинской ГЭС началась замена второго автотрансформатора

В рамках комплексной замены трансформаторного оборудования на Воткинской ГЭС начались работы по монтажу фаз автотрансформатора 2АТГ. Это уже второй автотрансформатор, который будет обновлен в рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро. В 2018 году была произведена замена автотрансформатора 3АТГ.



К настоящему времени произведена замена кровли трансформаторной площадки с устройством маслоприемников, замена разделительных противопожарных перегородок, сборка трех фаз автотрансформатора. Сейчас идет установка фаз А, В и С в ячейки, монтаж токопроводов, прокладка и расключение кабельных линий. До конца года предстоит полностью завершить монтаж автотрансформатора, выполнить модернизацию системы автоматического пожаротушения, комплекс пуско-наладочных работ и ввести трансформатор в гарантийную эксплуатацию.



До 2023 года на Воткинской ГЭС будут заменены все выработавшие нормативный срок силовые трансформаторы и автотрансформаторы на новые большей мощности.



Работы по замене трансформаторного оборудования Воткинской ГЭС вызваны необходимостью обеспечения перетоков мощности по сечению «Урал-Центр», сокращения эксплуатационных и ремонтных затрат, повышения надежности и безопасности работы станции. Также работы тесно связаны с увеличением номинальной мощности парка генераторов, в результате проводимой на станции модернизации основного гидросилового оборудования.



Работы производит генеральный подрядчик АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика».



Парк главных трансформаторов Воткинской ГЭС насчитывает 11 единиц. Данное оборудование обеспечивает выдачу мощности от гидрогенераторов Воткинской ГЭС в энергосистему, обеспечивает снижение потерь при передаче электроэнергии на большие расстояния. Кроме того, автотрансформаторы обеспечивают переток мощности между энергосистемами различных классов напряжения.



Воткинская ГЭС является узловым пунктом сети электроснабжения восточно-европейского района России, связывающим между собой пять энергосистем: Пермскую, Удмуртскую, Кировскую, Башкирскую и Свердловскую. Мощность Воткинской ГЭС выдается в энергосистему по воздушным линиям электропередач через открытые распределительные устройства (ОРУ) 110 и 220 кВ и комплектное распределительное устройство элегазовое (КРУЭ) 500 кВ.



РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений. С начала реализации ПКМ заменено 60 гидротурбин, 35 генераторов, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных выключателя, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 410,5 МВт.