Панафриканская выставка AfricaCom

С 12 по 14 ноября 2019 г. в Кейптауне представители НПП Старлинк с успехом приняли участие в панафриканской выставке и конференции по телекоммуникациям и коммуникационным технологиям AfricaCom.

Выставка AfricaCom широко известна в сфере цифровых технологий, в которой принимают участие крупные компании, лидеры рынка профильных областей. Мероприятие посвящено, в том числе цифровой трансформации предприятий, внедрению новых технологий, таких как Интернет вещи, блокчейн и искусственный интеллект, которые совсем недавно считались "на горизонте".

В рамках выставки AfricaCom был произведен запуск нового события под названием AfricaTech, которая помимо перечисленных направлений, также включает в себя зоны для ознакомления с облачными вычислениям и центрам обработки данных, корпоративным цифровым преобразованием. Были проведены технологические и отраслевые семинары с глубокой проработкой новых социальных функций.

Среди крупнейших представителей телекоммуникационных компаний в выставке AfricaCom приняли участие Molex, EmxCore, Perfect Vision, KongoTelecom, Orange, Clarion, Redline.

Сильную заинтересованность со стороны представителей компаний различных направлений (телекоммуникации, системы видеонаблюдения, монтажные организации, системы периметральной охраны, министерство обороны ЮАР и другие) вызвали образцы популярных марок волоконно-оптических кабелей НПП Старлинк, таких как СЛ-ОКМБ, СЛ-ОЭК, СЛ-СЛ-ОКМ2Б. Также был проявлено особое внимание к кабелям марки СЛ-ОКПЦ, СЛ-ОКПБ, СЛ-ОКДМ, СЛ-ОКДБ и различным модификациям продукции.