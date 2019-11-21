Владимир Владимиров: на Ставрополье развивают "зеленую" энергетику

Власти Ставрополья большое внимание уделяют использованию возобновляемых источников энергии и развитию «зелёной» энергетики. Об этом заявил в четверг губернатор Владимир Владимиров журналистам в Москве.

По его словам, «экология — одна из граней работы любой команды, без этого направления нет будущего». Глава края рассказал, что «зелёная» энергетика в регионе развивается по трём направлениям.

К примеру, суммарный объём инвестиций в строительство ветровых электростанций превысил 100 миллиардов рублей. К 2024 году мощность генерирующих объектов в сфере ветровой генерации должна превысить 3 ГВт.

На Ставрополье также уже работает Старомарьевская солнечная электростанция. В апреле следующего года она выйдет на полную мощность в 100 мегаватт. Стоимость этого проекта превысила 13 миллиардов рублей.

К «зеленой» энергетике относится и третье направление — гидроэлектростанции. Одна из них — Барсучковская МГЭС строится в Кочубеевском районе. Ее мощность превысит 5МВт. Пуск запланирован на 2020 год.

Владимир Владимиров также сообщил, что все проекты промышленных производств обязательно проходят экологическую экспертизу.