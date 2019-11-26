"Ростелеком" предложил поправки в закон, исключающие начисление налога на имущество на кабель

Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по цифровой экономике рассмотрит предложения «Ростелекома» о внесении изменений в закон «О связи», которые должны вывести кабельную инфраструктуру и оборудование связи из налогооблагаемой базы для начисления налога на имущество.

В аналитической записке к предложениям «Ростелекома» указано, что «в последнее время со стороны налоговых органов наблюдается тенденция переклассификации различных видов имущества, в том числе оборудования и кабелей связи, в состав недвижимости», пишет «Коммерсант». Если кабели связи признают недвижимостью, операторы вынуждены будут платить налог за них, так как с 1 января 2019 года налог на имущество исчисляется только в отношении недвижимости.

«Ростелеком» оценил возможные суммы налоговых претензий для компаний связи в совокупности до нескольких десятков миллиардов рублей, «что существенно повлияет как на финансовое состояние операторов связи, так и на выполнение их обязательств перед клиентами, а также в целом на темпы развития национального проекта "Цифровая экономика"». Поэтому оператор предлагает закрепить статус кабелей как движимого имущества в законе «О связи».

Налог на имущество для кабелей в случае отнесения их к недвижимости составит в Москве 2,2% от средней балансовой стоимости (в регионах ставка может быть другой), сообщили в «ВымпелКоме». До настоящего времени кабели и ВОЛС всегда квалифицировались как движимое имущество, в том числе в судах, подчеркнули в «ЭР-Телекоме». Руководитель практики разрешения споров КПМГ в России и СНГ Андрей Ермолаев пояснил, что операторам придется нести «существенные расходы» на госрегистрацию оборудования и кабелей и их постановку на кадастровый учет помимо собственно налоговых доначислений.

В Ассоциации операторов телефонной связи считают, что для операторов фиксированной связи «дополнительные поборы» приведут к необходимости подъема тарифов для абонентов на 2–6%, что вызовет их отток и дальнейший рост тарифов. В то же время часть операторов считает, что отнесение кабеля к недвижимости дает возможность оформить право собственности на линии связи, что гораздо важнее, чем оплата налога.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин обращает внимание на то, что предлагаемые «Ростелекомом» изменения в законе «О связи» «вряд ли способны избавить налогоплательщиков от рисков переквалификации линий связи в недвижимое имущество и доначислений соответствующих налогов». Связано это с тем, что налоговые органы рассматривают кабели не в отдельности, а как часть комплекса с другим оборудованием с учетом цели использования.