Введена в эксплуатацию первая кабельная линия HVDC соединения между Италией и Черногорией

Системный оператор Италии Terna торжественно ввел в эксплуатацию первую кабельную связь, входящую в состав HVDC соединения между Италией и Черногорией MONITA (MONtenegro – ITAly).

Проект MONITA разрабатывается Terna совместно с системным оператором Черногории Crnogorski Elektroprenosni Sistem (CGES). Проектом предусмотрено сооружение передающей системы напряжением ±500 кВ общей пропускной способностью 1 200 МВт, состоящей из двух кабельных связей пропускной способностью 600 МВт каждая, соединяющих ППС Villanova в Италии и ППС Lastva в Черногории. Общая протяженность MONITA составляет 445 км, из которых 423 км – подводная КЛ, проложенная по дну Адриатического моря на глубинах, в отдельных местах достигающих 1 215 м, 16 км – подземная КЛ на территории Италии и 6 км – подземная КЛ на территории Черногории. Ввод в эксплуатацию второй кабельной связи запланирован в 2026 г.

Проект MONITA входит в европейский Список проектов общего интереса (PCI). Общая стоимость проекта оценивается в € 1,1 млрд. В финансировании проекта приняли участие германский банк развития KfW, Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development) и Еврокомиссия, предоставившая гранты из фондов Плана соединения Европы 2015 (2015 Connectivity Agenda) и Инвестиционной Программы развития Западных Балкан (Western Balkans Investment Framework).

Цель сооружения MONITA – соединение энергосистем Балканского полуострова и Италии, повышение надежности энергоснабжения, дальнейшая интеграция энергосистем европейских стран и обеспечение дополнительных возможностей для экспорта электроэнергии. Двунаправленные перетоки электроэнергии (мощности) позволят диверсифицировать электроснабжение потребителей и повысить устойчивость энергосистем по обе стороны Адриатики, а также реализовать потенциал генерации на базе ВИЭ как в Италии, так и на Балканах.

С реализацией проекта MONITA число эксплуатируемых Terna межгосударственных электрических соединений выросло до 26, что позволит Италии укрепить свои позиции в качестве европейского и средиземноморского центра для передачи и распределения электроэнергии (electricity transmission hub).

Одновременно это первое в Черногории и Балканском регионе трансграничное HVDC соединение значительно повысит энергетическую самостоятельность как Черногории, так и региона в целом. Кроме того, сооружение новой трансграничной связи открывает возможности для экономического развития Черногории, так как позволит завершить реализацию плана по укреплению и модернизации национальной электрической сети в целях удовлетворения ежегодного 2% роста спроса на электроэнергию, а также повысить надежность и безопасность электроснабжения потребителей. Присоединение к энергосистемам Италии, Боснии, Сербии, Косово, Албании, а через Сербию и к энергосистемам Болгарии и Румынии, создает для Черногории возможность стать платформой для обмена электроэнергией между восточными и западными европейскими странами.

Официальный сайт Terna