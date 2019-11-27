Московская фирма выиграла право строить вторую очередь восточного обхода Липецка за 1 млрд рублей

Областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» подписало контракт на строительство второй очереди дороги восточного обхода промышленной зоны Липецка в Грязинском районе с московской фирмой ООО ТК «Руслан-1» за 1,02 млрд рублей. Компания обязуется закончить работы до 1 ноября 2023 года, следует из аукционной документации.

Информация о проведении электронного аукциона была размещена 12 ноября 2019 года. Заявки принимались до 25 ноября, в тот же день должны были состояться торги. Однако до окончания установленного срока была подана единственная заявка от «Руслан-1». По результатам ее рассмотрения комиссией, согласно ч. 16 ст. 66 Закона № 44 ФЗ, аукцион был признан несостоявшимся. На основании п. 4 ч. 1 ст. 71 заявка «Руслан-1» признана соответствующей требованиям документации о закупке; с компанией заключен контракт на проведение работ.

В ходе первого этапа подрядчик должен провести подготовительные работы, переустроить линии электропередачи и связи, построить временную объездную дорогу, создать дорожную одежду, транспортные развязки, путепроводы, провести наружное освещение. Согласно техзаданию, первый этап предполагает строительство дороги длиной почти 3 км и 4 км развязок. Ширина полос составит 3,75 м. В частности, исполнитель должен будет построить развязки на пересечении дороги Ярлуково – Сселки – Грязи, на примыкании трассы Орел – Тамбов, а также путепроводы через эти магистрали.

Отметим, что 29 ноября заканчивается срок приема заявок и состоятся торги по второму и третьему этапам строительства дороги «Восточный обход». Начальная стоимость контракта – 1,7 млрд рублей. В рамках второго этапа подрядчик построит участок дороги почти в 5 км. Ширина полос составит 3,75 м. Реализация третьего этапа предполагает возведение дороги протяженностью 4,2 км, транспортной развязки на пересечении с дорогой Липецк – Грязи – Песковатка, моста через Мытарское водохранилище длиной 364,5 м. Окончание работ запланировано на начало ноября 2024 года.

Первая очередь объездной дороги протяженностью 15 км с четырьмя путепроводами над территорией ОЭЗ была сдана в 2013 году. Начало строительства второй очереди самого грандиозного дорожного сооружения в Липецкой области намечалось на 2014 год. На реализацию проекта на тот момент требовалось 3,3 млрд рублей. Однако в том же году начался экономический кризис – и Минтранс прекратил финансирование проекта. Предполагается, что вторая очередь поможет разгрузить трассы Липецк – Усмань, Липецк – Грязи, вывести транспортный поток за пределы города, связать аэропорт с промышленной зоной. По информации регионального управления дорог и транспорта, вторая очередь обхода организует кольцевое движение вокруг города и соединит региональную дорогу Липецк – Грязи с федеральной Р119 «Орел – Тамбов».

Компания «Руслан-1» занимается в Липецке реконструкцией проспекта Победы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из-за большой протяженности – в 3,6 км – работы разделили на два этапа. В этом году ООО ТК «Руслан-1» ремонтировало участок от памятника Танкистам до Кольцевой развязки протяженностью 1,3 км, стоимость контракта составила 450 млн рублей. В следующем году на реконструкцию 2,6 км дороги выделено чуть больше 516 млн рублей. Кроме этого, компания «Руслан-1» ремонтировала дорогу протяженностью 3,7 км на улице Космонавтов, цена контракта – 287,1 млн рублей.

По данным Kartoteka.ru, ООО ТК «Руслан-1» зарегистрировано в Москве в 2006 году и занимается обустройством дорог. Владелец компании – Мальвина Гуликян, гендиректор – Айказ Кургинян. В 2018 году выручка компании составила 4,9 млрд рублей (в 2017-м – 4,4 млрд рублей), чистая прибыль – 231 млн рублей (в 2017-м – 167 млн рублей). Ежегодно компания ремонтирует свыше 4 млн кв. м асфальтобетонного полотна.