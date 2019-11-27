На главном въезде в Калугу строят светящуюся ЛЭП-ракету

Фото: центра компетенций "Толк"

На дамбе Яченского водохранилища в Калуге началось строительство опоры ЛЭП, которая будет выполнена в виде ракеты. Объект будет полностью светящийся в темное время суток, благодаря светодиодам. Планируется создать полную имитацию запуска ракеты.

Идея поставить у главного въезда в город такую опору принадлежит калужским энергетикам, в жизнь проект реализовывает центр компетенций по вопросам городской среды "Толк".

"В основу, конечно, легло космическое начало – ракета – в Калуге без этого никуда! Современная, обтекаемая форма конструкции даёт ощущение отрыва от земли. Такое впечатление создаёт динамика расположения внутренних колец, чем выше от земли – тем чаще ритм колец. Монтаж ЛЭП-ракеты на дамбе Яченского водохранилища уже начался", - сообщается в группе "Толка" в "Фейсбуке".

Как сообщалось ранее, ракету создают к 650-летию Калуги.