Площадь терминала в аэропорту Байкал в Улан-Удэ увеличат на 30%

Площадь аэровокзального комплекса аэропорта Байкал в Улан-Удэ, где наблюдается 25-процентный рост пассажиропотока, увеличат к 2022 году на 30%. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

"Состоялась рабочая встреча министра транспорта Бурятии Александра Аюшеева с руководителем холдинга "Новапорт" Евгением Янкилевичем. Обсуждался вопрос строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта Байкал. В августе 2020 года [запланировано] начало строительно-монтажных работ, планируемый ввод объекта в эксплуатацию - август 2021 года. Площадь терминала будет увеличена с 5 тыс. до 6,5 тыс. кв. м", - сообщили в пресс-службе.

В Минтрансе региона добавили, после завершения работ начнется капитальный ремонт действующего терминала "с изменением дизайна под международные перевозки".

По данным коммерческого директора аэропорта Байкал Дмитрия Гармаева, пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ в 2019 году вырос на 25%, почти до 470 тыс. человек. В следующем году с учетом работы по привлечению авиакомпаний, расширения маршрутной сети рост ожидается на уровне 15%. Церемония закладки первого камня в фундамент нового терминала в аэропорту Байкал состоялась в апреле 2018 года. Тогда сообщалось, что "Новапорт" планирует инвестировать в проект около 2 млрд рублей.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран АТР для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорт Байкал сменил собственника, ранее им была ГК "Метрополь", сейчас - владелец холдинга "Новапорт" Роман Троценко.

В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В России такой статус имеют аэропорты Владивостока, Сочи и Калининграда. В 2018 году рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.