В Ульяновской области готовятся 10 инвестконтрактов на 35 млрд рублей

Генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин отчитался о предварительных итогах работы по привлечению инвестиций в 2019 году и наметил планы на 2020 год.

По словам Сергея Васина, в 2020 году планируется достичь договоренности с инвесторами о реализации 10 крупных проектов с объемом инвестиций порядка 35 млрд рублей, по которым предусмотрено создание не менее 1000 новых рабочих мест. В частности, Корпорация развития рассчитывает подписать соглашения о строительстве стекольного завода с объемом инвестиций в несколько миллиардов рублей.

Васин также проинформировал, что для инвесторов в 2020 году будут созданы новые индустриальные парки в моногородах и небольшие промышленные площадки в других муниципалитетах. В производственном корпусе «Платформа» в ПОЭЗ «Ульяновск» планируется построить еще два корпуса для текстильной компании и двух российских производителей композитных материалов.

В 2019 году в Ульяновской области подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 14 млрд рублей. Среди них проекты компании «СТЕКЛОНиТ» (изготовление композитных материалов), «Розлекс» (создание фармпрепаратов), «Сплав» (строительство центрального склада для хранения и дистрибуции товаров японского бренда MINISO), «Полесье» (производство игрушек), Bridgestone (строительство логистического центра), а также соглашение с особой экономической зоной «Цзыбо» об организации регулярных контейнерных поездов по маршруту Китай – Россия.