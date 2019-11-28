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ПАО ОМЗ и ГК "ССТ" подписали соглашение о стратегическом партнерстве

15 ноября 2019 года генеральный директор, Председатель Правления ПАО ОМЗ Дмитрий Воробьев и президент Группы компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») Михаил Струпинский подписали Соглашение о стратегическом партнерстве.

Документ предусматривает проектирование и поставку высокотехнологичных систем электрического обогрева «ССТэнергомонтаж», инжинирингового подразделения ГК «ССТ», для текущих и перспективных проектов Группы ОМЗ. Предполагается также сотрудничество в сфере проведения совместных НИОКР, разработки проектно-конструкторской документации, а также освоения серийной технологии производства оборудования, перечень которого включает системы электрического обогрева и компоненты для них, в том числе саморегулирующиеся и резистивные нагревательные кабели, системы управления и контроля, силовые и монтажные кабели, аксессуары для монтажа.

Стороны не отрицают возможности создания принципиально новых образцов компонентов систем электрообогрева и для достижения этой цели считают приоритетными направлениями своего взаимодействия в рамках Соглашения проведение научных, технических и маркетинговых исследований.

Подписание документа будет способствовать выполнению программ импортозамещения технологического оборудования для нефтегазо-химического комплекса, в том числе за счет создания на базе «ССТэнергомонтаж» отечественного подрядчика, способного осуществить комплексную реализацию EPC-проектов, а также предоставления специалистами «ССТэнергомонтаж» и ОКБ «Гамма» (также входит в ГК «ССТ») экспертизы для оптимизации затрат и внедрения на предприятиях ПАО ОМЗ энергоэффективных комплексов электрообогрева с прорывными эксплуатационными характеристиками.

Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) – одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером Группы ОМЗ является Газпромбанк (Открытое акционерное общество).

Группа компаний «Специальные системы и технологии», основанная в 1991 году, — мировой лидер в создании комплексных решений в области промышленного электрообогрева, безопасной городской среды и домашнего комфорта. Входит в ТОП-3 крупнейших мировых производителей систем кабельного обогрева. Группа разрабатывает инновационные решения для нефтегазовой, химической, добывающей, строительной, транспортной и других отраслей промышленности. Продукты и решения ГК «ССТ» представлены в 60 странах мира.

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