Решения "Сименс" помогут обеспечить водородом сталелитейный завод

Управление «Нефтегаз и энергетика» компании «Сименс» подписало договор с «Зальцгиттер Флахшталь» на поставку электролизной установки на основе протонно-обменной мембраны (PEM) как часть проекта по использованию энергии ветра для производства водорода для сталелитейной промышленности Германии.

Установка компании «Сименс» должна начать работу в четвертом квартале следующего года и полностью покрыть потребность «Зальцгиттер Флахшталь» в водороде. Она будет использовать электроэнергию семи ветроэнергетических установок общей мощностью 30 МВт, которые будут построены на объекте «Зальцгиттер Груп» компанией «Авакон». Турбины будут запущены в эксплуатацию также в следующем году. Общая стоимость проекта составляет 50 млн евро.

Исполнительный вице-президент по водородным решениям Управления «Нефтегаз и энергетика» компании «Сименс» Габриэль Шмидель отметила: «Сокращение выбросов углекислого газа во всех отраслях промышленности является нашей основной задачей, если мы хотим выполнить средне и долгосрочные цели по борьбе с изменением климата. Генерация электроэнергии из возобновляемых источников и инновационные технологии, такие как производство экологически чистого водорода с помощью электролиза, являются основными компонентами данной стратегии. Мы рады объединить усилия с «Зальцгиттер Флахшталь», чтобы усовершенствовать применение экологически чистого водорода в сталелитейной промышленности».

Исполнительный председатель правления «Зальцгиттер» Хайнц Йорг Фурманн сказал: