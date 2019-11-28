Решения "Сименс" помогут обеспечить водородом сталелитейный завод

На RusCable.Ru открыт “оперативный штаб”
28 ноября 2019, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: СИМЕНС, siemens
Отрасль: Металлургия
Управление «Нефтегаз и энергетика» компании «Сименс» подписало договор с «Зальцгиттер Флахшталь» на поставку электролизной установки на основе протонно-обменной мембраны (PEM) как часть проекта по использованию энергии ветра для производства водорода для сталелитейной промышленности Германии.
Установка компании «Сименс» должна начать работу в четвертом квартале следующего года и полностью покрыть потребность «Зальцгиттер Флахшталь» в водороде. Она будет использовать электроэнергию семи ветроэнергетических установок общей мощностью 30 МВт, которые будут построены на объекте «Зальцгиттер Груп» компанией «Авакон». Турбины будут запущены в эксплуатацию также в следующем году. Общая стоимость проекта составляет 50 млн евро.
Исполнительный вице-президент по водородным решениям Управления «Нефтегаз и энергетика» компании «Сименс» Габриэль Шмидель отметила: «Сокращение выбросов углекислого газа во всех отраслях промышленности является нашей основной задачей, если мы хотим выполнить средне и долгосрочные цели по борьбе с изменением климата. Генерация электроэнергии из возобновляемых источников и инновационные технологии, такие как производство экологически чистого водорода с помощью электролиза, являются основными компонентами данной стратегии. Мы рады объединить усилия с «Зальцгиттер Флахшталь», чтобы усовершенствовать применение экологически чистого водорода в сталелитейной промышленности».
Исполнительный председатель правления «Зальцгиттер» Хайнц Йорг Фурманн сказал:
«Мы гордимся тем, что являемся первопроходцами в промышленном применении водорода в сталелитейной отрасли. Как показал наш проект SALCOS, технологически мы способны с помощью водорода достичь значительного сокращения выбросов углекислого газа. Проект по использованию энергии ветра для выработки водорода является важной составляющей на пути создания экологически чистого производства стали. Теперь очередь за политиками, которые должны создать необходимые условия для превращения сталелитейной промышленности в отрасль с низким выбросом CO2».
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