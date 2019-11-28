Siemens и Juwi развивают микроэлектросети для горнодобывающей промышленности

Миниатюрные электросети — новинка в современном энергосекторе, за разработку которой взялись две компании. Технологическое партнерство Siemens и Juwi поможет созданию микроэлектросетей для снабжения автономных участков электричеством из возобновляемых источников. Например, в горнодобывающей отрасли, как отмечает renewable-energy.

Компани Siemens и Juwi, обе имеющие опыт в секторе возобновляемой энергии, объединили усилия для разработки миниатюрных электросетей, при помощи которых горнодобывающая промышленность смогла бы повысить свой КПД. Подписанное соглашение нацелено на развитие передовой идеи — микроэлектросетей и управления ими. Такой подход обеспечивает плавную интеграцию электроэнергии из возобновляемых источников энергии в автономное электроснабжение шахты.

Как указывает Siemens, основанная на Sicam платформа управления микросетями является проверенной и испытанной технологией, она же является основой для гибридного микросетевого контроллера Juwi. Последняя привносит отраслевые ноу-хау в своей области и богатый опыт в области энергоснабжения рудников и шахт.

Идея микроэлектросетей адаптируется к меняющимся рудным параметрам, следит за обработкой данным и питанием объекта, постоянно предоставляя подробные отчеты и анализ пользователю. Вместе Siemens и Juwi планируют создать уникальное стандартизированное решение для рынка горнодобывающей промышленности. Оно упростит использование чистой энергии для шахт и обеспечит экономически эффективное и надежное энергоснабжение, особенно для рудников, работающих на автономных источниках электроэнергии (обычно это электрогенераторы на дизельном топливе).

Сотрудничество Juwi и Siemens уже привело к успешной установке солнечной электростанции в золотоносном руднике Agnew Gold в Австралии. Партнерство также обеспечивает гибридной электроэнергией крупнейшую и старейшую морскую научно-исследовательскую станции в Австралии на Большом Барьерном рифе: Heron Island использует Juwi Hybrid IQ для объединения солнечной и редокс-батареи (вместо дизельного топлива). Оба проекта демонстрируют живучесть гибридных энергосистем следующего поколения и позволяют шахтам существенно снизить выбросы СО2 и свои денежные эксплуатационные расходы.