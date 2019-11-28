В Новой Москве создадут завод по выпуску уникальных модулей для строительства домов

Предприятие по производству инновационных модулей для строительства домов, аналогов которых нет в мире, появится на территории Новомосковского административного округа Москвы. Соответствующее решение о выделении земельного участка под строительство завода принято в четверг на заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"На заводе будет налажено производство инновационных модулей для строительства домов, не имеющих аналогов в мире. Модуль представляет собой блок до 100 кв. м. со всеми необходимыми инженерными системами в 97% готовности. Таким образом, с завода на стройплощадку будут доставляться уже готовые квартиры, при этом на установку модуля потребуется минимальное количество часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью новой технологии 22-х этажный дом будет строиться менее чем за 20 рабочих дней с лучшим качеством. Инвестором проекта выступит группа компаний "Монарх".

"Новое предприятие ООО "Комбинат инновационных технологий - Монарх" (входит в ГК "Монарх") будет создано на земельном участке площадью 24,8 га. Площадь завода составит более 160 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, которого также цитирует пресс-служба, по итогам реализации проекта планируется создать около 2,5 тыс. новых рабочих мест, суммарный объем планируемых инвестиций составляет 15 млрд рублей.

ГК "Монарх" специализируется на индивидуальном монолитном домостроении. На текущий момент ГК "Монарх" построила более 160 известных и социально-значимых объектов (Федеральное казначейство, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и др.).