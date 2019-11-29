АО "РУСБУРМАШ" выполнит работы по уточнению запасов медной руды на Джусинском месторождении

АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Уранового холдинга «АРМЗ» по проведению геологоразведочных и буровых работ) выполнит работы по уточнению запасов медной руды на Джусинском месторождении в Адамовском районе (Оренбургская обл.).

Работы проводятся в рамках договора с АО «ОРМЕТ» (предприятие Группы «Русская медная компания»). Анализ позволит уточнить запасы месторождения, оценить эффективность открытой и подземной разработки.

«По результатам выполненных работ будет дано обоснование оптимального, обеспечивающего наиболее полную отработку запасов, варианта. То есть мы поможем более эффективно использовать месторождение, возможно, увеличить срок эксплуатации, расширить минерально-сырьевую базу «Русской медной компании», – отметил заместитель директора по развитию АО «РУСБУРМАШ» Глеб Носырев.

Для справки:

«Русская медная компания» (РМК) основана в 2004 году. Сегодня РМК входит в число крупнейших производителей меди в России. Производственные активы Компании находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В Группу РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. Предприятия Группы РМК выпускают медный и цинковый концентрат, медные катоды и катанку, а также аффинированное золото и серебро.

Лицензию на отработку Джусинского месторождения АО «Ормет» получило в 1999 году. С 2013 года началась эксплуатация подземной части рудника.

Источник: Пресс-служба АО «РУСБУРМАШ»