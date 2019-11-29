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Финалисты конкурса "Энергопрорыв-2019" представят свои проекты на ВДНХ

Финалисты конкурса Энергопрорыв-2019 представят свои проекты на ВДНХ

29 ноября 2019, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: СКОЛКОВО, МФЭС-2019, ЭНЕРГОПРОРЫВ-2019
Отрасль: Электроэнергетика 

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3 декабря в рамках Международного форума «Электрические сети–2019» свои разработки представят финалисты конкурса инновационных разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2019».

В финал конкурса вышли 16 команд, среди которых 10 резидентов Фонда «Сколково», а также команда Международной гимназии Сколково.

В составе жюри были представители Министерства энергетики РФ, Фонда «Сколково», ПАО «Россети» и дочерних зависимых обществ (ДЗО), международной группы Enel и НТИ «Энерджинет».

Все финалисты под руководством кураторов из ПАО «Россети» разработали дорожные карты реализации проектов и формирования бизнес-кейсов их применения на реальных промышленных объектах ПАО «Россети» и ENEL.

Фонд «Сколково» окажет победителям менторскую поддержку по вопросам структурирования и презентации проектов, привлечения финансирования, защиты интеллектуальной собственности и коммерциализации.

Финалисты конкурса «Энергопрорыв-2019»:

Трек «Технологии прорыва»:

  • «НПП Марс-Энерго»: многофункциональный эталонный комплекс для проверки и калибровки измерительных каналов на ЦПС на местах эксплуатации;
  • «Эколайт»: устройство защиты от искрения (УЗИс);
  • «Лаборатория будущего»: система дистанционного ремонта провода «Канатоход»;
  • «НитросДэйта Рус»: NitrosBase, высокопроизводительная универсальная российская СУБД;
  • «Метсбытсервис»: Умная линия, комплекс снятия физических параметров ВЛ и их интерпретации;
  • «КТ-Беспилотные Системы»: ультрафиолетовый пеленгатор для обнаружения и локализации коронных разрядов на проводах и изоляторах ЛЭП.

Трек «Улучшающие технологии»:

  • «ТермоЭлектрика»: ТермоСенсор, технология обнаружения перегрева электрооборудования;
  • «ВизорЛабс»: VisorLabs Health & Safety;
  • «ЮНИТЕРА Лабс»: цифровые СИЗ «Оптимайзер»;
  • «АСПМ»: антиобледенительное тонкослойное покрытие для проводов «ФЛУОРА»;
  • «Т8 Сенсор»: система мониторинга высоковольтных линий по оптическому волокну в ОКГТ/ОКФП;
  • Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»: мобильное приложение «Контроль состояния приборов учета и снятия показаний потребления электроэнергии».

Трек «Будущие энергетики»:

  • Мультиагентный агрегатор управления спросом для разгрузки сетей;
  • ELMO Predicts – система диагностики и выявления предаварийного состояния оборудования сетей электрораспределения;
  • Система автоматизированного мониторинга для электросетевого комплекса;
  • Устройство для автоматической плавки льда на линиях электропередач.

Презентация проектов финалистов конкурса «Энергопрорыв-2019» состоится 3 декабря, в 75-ом павильоне ВДНХ.

В 2019 году конкурс проводился в седьмой раз. Заявки на участие подали 505 претендентов. К предметной экспертизе допустили 203 проекта, в том числе 70 проектов резидентов Фонда «Сколково», 44 из которых входят в Кластер энергоэффективных технологий. В очный полуфинал вышли 41 конкурсант. Финалистами стали 16 проектов.

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