Финалисты конкурса "Энергопрорыв-2019" представят свои проекты на ВДНХ

Репортаж о заводе "Кавказкабель":
29 ноября 2019, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: СКОЛКОВО, МФЭС-2019, ЭНЕРГОПРОРЫВ-2019
Отрасль: Электроэнергетика
3 декабря в рамках Международного форума «Электрические сети–2019» свои разработки представят финалисты конкурса инновационных разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2019».
В финал конкурса вышли 16 команд, среди которых 10 резидентов Фонда «Сколково», а также команда Международной гимназии Сколково.
В составе жюри были представители Министерства энергетики РФ, Фонда «Сколково», ПАО «Россети» и дочерних зависимых обществ (ДЗО), международной группы Enel и НТИ «Энерджинет».
Все финалисты под руководством кураторов из ПАО «Россети» разработали дорожные карты реализации проектов и формирования бизнес-кейсов их применения на реальных промышленных объектах ПАО «Россети» и ENEL.
Фонд «Сколково» окажет победителям менторскую поддержку по вопросам структурирования и презентации проектов, привлечения финансирования, защиты интеллектуальной собственности и коммерциализации.
Финалисты конкурса «Энергопрорыв-2019»:
Трек «Технологии прорыва»:
Трек «Улучшающие технологии»:
Трек «Будущие энергетики»:
Презентация проектов финалистов конкурса «Энергопрорыв-2019» состоится 3 декабря, в 75-ом павильоне ВДНХ.
В 2019 году конкурс проводился в седьмой раз. Заявки на участие подали 505 претендентов. К предметной экспертизе допустили 203 проекта, в том числе 70 проектов резидентов Фонда «Сколково», 44 из которых входят в Кластер энергоэффективных технологий. В очный полуфинал вышли 41 конкурсант. Финалистами стали 16 проектов.
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