Испанская Iberdrola планирует построить гибридный солнечно-ветровой энергокомплекс мощностью 320 МВт в Австралии

Испанская энергокомпания Iberdrola планирует построить гибридный энергокомплекс в составе солнечного и ветрового парков суммарной мощностью 320 МВт в районе г. Аделаида – столице штата Южная Австралия. Ожидается, что энергокомплекс стоимостью $ 340 млн будет введен в эксплуатацию к 2021 г.

Компания планирует на 650 МВт увеличить мощность принадлежащей ей солнечной и ветровой генерации в Австралии. Кроме того, Iberdrola разрабатывает два проекта строительства солнечной генерации мощностью 50 МВт каждый в г. Седильо (Эстремадура, юго-запад Испании) с обеспечением возможности присоединения к сети генерирующих объектов мощностью свыше 300 МВт. Всего в Испании Iberdrola планирует построить 3 ГВт мощности ВИЭ-генерации к 2022 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata