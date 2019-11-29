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Испанская Iberdrola планирует построить гибридный солнечно-ветровой энергокомплекс мощностью 320 МВт в Австралии

Испанская Iberdrola планирует построить гибридный солнечно-ветровой энергокомплекс мощностью 320 МВт в Австралии

29 ноября 2019, 12:45
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, Iberdrola, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Испанская энергокомпания Iberdrola планирует построить гибридный энергокомплекс в составе солнечного и ветрового парков суммарной мощностью 320 МВт в районе г. Аделаида – столице штата Южная Австралия. Ожидается, что энергокомплекс стоимостью $ 340 млн будет введен в эксплуатацию к 2021 г.

Компания планирует на 650 МВт увеличить мощность принадлежащей ей солнечной и ветровой генерации в Австралии. Кроме того, Iberdrola разрабатывает два проекта строительства солнечной генерации мощностью 50 МВт каждый в г. Седильо (Эстремадура, юго-запад Испании) с обеспечением возможности присоединения к сети генерирующих объектов мощностью свыше 300 МВт. Всего в Испании Iberdrola планирует построить 3 ГВт мощности ВИЭ-генерации к 2022 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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