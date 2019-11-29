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Компания Vattenfall и Microsoft создадут IoT-платформу для управления энергосистемами

Компания Vattenfall и Microsoft создадут IoT-платформу для управления энергосистемами

29 ноября 2019, 13:45
Рубрика: За рубежом
Метки: Vattenfall, Microsoft, IoT, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Шведская энергетическая компания Vattenfall объединилась с Microsoft для разработки цифрового решения по оптимизации управления энергосистемами и получения информации о их состоянии на почасовой основе, сообщило издание Smart Energy.

"Наш проект объединяет многолетний опыт и технологии Vattenfall в энергетике, а также облачную IoT-платформу Microsoft, что дает возможность изменить динамику производства и потребления возобновляемой энергии и обеспечить 100% спроса энергией из альтернативных источников", - отметил представитель шведского подразделения Microsoft Дэниел Акенин.

Согласно описанию функциональных характеристик, новое решение позволит поставщикам энергии быть в курсе уровня спроса на возобновляемую энергию и принимать меры по его удовлетворению за счет использования альтернативных источников. Решение будет работать на основе облачной платформы Microsoft Azure, предназначенной для Интернета вещей (IoT), где будет аккумулироваться вся актуальная информация о состоянии активов сети. В качестве источников входных данных будут использованы показания умных счетчиков, а также характеристики ветряных и солнечных электростанций, регистрируемые датчиками.

Microsoft ранее уже продемонстрировала заинтересованность в предотвращении климатических изменений - компания имеет нулевой баланс выбросов углерода с 2012 года.

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Компания: ТАСС

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