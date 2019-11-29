О любви, вине и доме, который каждый хочет обрести

RusCable Review открывает новый сезон
29 ноября 2019, 17:05
Рубрика: Мероприятия
Метки: МАРИЯ СУВОРОВСКАЯ
8 декабря в музее-усадьбе «Архангельское» состоится презентация новой книги Марии Суворовской «Дом у виноградника». Писательница в свой День рождения подарит читателям новую историю о любви, поиске себя, смыла жизни и гармонии. Это долгожданная книга для большой читательской аудитории, живущей не только в России, но и за рубежом.
Первая книга Марии Суворовской «Качели над Каспием» была успешно издана в прошлом году сначала в России на русском языке, потом в Азербайджане – на азербайджанском.
Повесть стала не просто историей чувств, открытий, эмоциональных переживаний женщин, но и своеобразным символом любви Марии Суворовской к Азербайджану, его культуре и традициям.
«Вторая книга - «Дом у виноградника» - тоже связана с Азербайджаном, с виноделием. Это история осознанной и зрелой любви, совсем другой, нежели в «Качелях над Каспием». Очень надеюсь, что уже в следующем году эту книгу мы привезём и презентуем в Азербайджане. А прочитать электронную версию читатели во всём мире смогут уже в декабре» — рассказывает Мария Суворовская.
«Дом у виноградника» - это повесть о зрелой любви. Настоящая любовь, как и вино должна родиться вовремя, в хороший год. К любви нужны быть готовым, созреть как виноградный сорт, чтобы чувства, как превосходное вино, восхищали и жили долгим и приятным послевкусием. Зачастую путь к долгожданному счастью лежит через испытания, боль. Но эти тернии добавляют крепости, сложности характера, что ценно для формирования многогранной и гармоничной личности, способной оценить ценность второй половины, повстречавшейся на жизненном пути.
Это книга о том, что никогда не поздно начать всё заново. Для этого надо сделать глубокий вдох, или глоток вина, и открыться своему сердцу.
Каждая глава книги названа сортом винограда, из которого производится вино в Исмаиллинском районе Азербайджана. Повесть наполнена красивыми описаниями природы, характеристиками вин. Книга станет великолепным подарком для любого поклонника и ценителя публицистической деятельности Марии Суворовской.
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