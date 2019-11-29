Третий резидент зарегистрирован в ТОСЭР "Новоуральск"

Статус резидента территории социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новоуральске получила компания «Атоммашкомплекс» (производитель готовых узлов стальных труб). Ее проект предполагает организацию производства трубных сборок из нержавеющей стали диаметром до 650 мм. «Реализация проекта позволит привлечь более 250 млн руб. инвестиций и создать 138 рабочих мест»,— сообщила пресс-служба Уральского электрохимического комбината (УЭХК), который предоставляет площадки для ТОСЭР.

Ранее в ТОСЭР были зарегистрированы два резидента — ООО «Уральский завод капитального ремонта» и ООО НПП «Керамические системы».

В первые пять лет работы в ТОСЭР имущество предприятия не будет облагаться налогом, а в следующие пять лет он составит 1,1%. Ставка федеральной части налога на прибыль составляет 3% до 2024 года включительно, с 2025 года – 2%. Резидент освобождается от его уплаты в течение пяти лет с момента получения первой прибыли. В региональной части налога на прибыль в первые пять лет с момента получения первой прибыли он составит 5%, в следующие пять лет – 10%.

Еще пять потенциальных инвесторов в настоящее время готовят заявки на присвоение статуса резидента ТОСЭР в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы УЭХК.

В рамках подготовки заявки Новоуральска на ТОСЭР в 2018 году правительство Свердловской области заключило соглашения с 26 потенциальными резидентами на общую сумму инвестиций 19,8 млрд руб.