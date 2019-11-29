В Дагестане откроют индустриальный швейный парк

Власти Дагестана планируют создать индустриальный швейный парк в Хасавюрте. Об этом сообщается в четверг на сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

"Для создания экономически рентабельных швейных производств в Хасавюрте будет построен индустриальный швейный парк с привлечением всех швейников региона. Об этом на встрече с представителями швейной отрасли региона заявил замминистра промышленности и энергетики Дагестана Батыр Эмеев", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы Минпромэнерго региона, сегодня в Дагестане производится мужская, женская, детская одежда, спецодежда, национальная одежда, текстиль.

"Учитывая, что большая часть представителей швейной отрасли функционирует в городе Хасавюрте и на территории Хасавюртовского района, Минпромэнерго Дагестана намерено локализовать в Хасавюрте индустриальный швейный парк с привлечением всех швейников, в первоочередном порядке находящихся сегодня "в тени". Такая бизнес-модель представляется целесообразной как социально, так и экономически", - приводятся на сайте слова Эмеева.

На совещании также было отмечено, что "данная работа проводится в рамках "обеления" экономики. Кроме того, Батыр Эмеев, как сообщается на сайте регионального Минпромэнерго, заверил, что "всем представителям легкой промышленности будет оказана помощь практически во всех направлениях, в том числе в устранении административных барьеров, возникающих у бизнеса с муниципалитетами".