В Южноуральске открылся музей изоляторов

Идея создания музея истории изоляторов, применяемых на электроэнергетических объектах, появилась у руководителей ПО «ФОРЭНЕРГО» в результате профессионального интереса к сохранению снимаемых с линий электропередачи отслуживших свой срок уникальных изоляторов.

Первые ЛЭП начали эксплуатироваться в мире и в России в 80-х годах XIX века, а музея, экспозиция которого рассказывала бы об истории развития изоляторов, до сих пор не существовало, хотя путь - от телеграфных изоляторов из фарфора до современных изолирующих конструкций - почти за полтора века пройден огромный. Ведущаяся масштабная реконструкция старых линий и активное инновационное развитие отрасли, можно сказать, подтолкнули руководство ПО «ФОРЭНЕРГО» к конкретным действиям по реализации проекта создания первой в мире подобной музейной экспозиции на территории завода «ЮМЭК».

Торжественное открытие музея истории изоляторов состоялось 18 ноября 2019 г. на одном из предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО» - АО «ЮМЭК» (г. Южноуральск). Традиционную красную ленточку перерезал генеральный директор завода Александр Троян. Основу музейной экспозиции составляет коллекция изоляторов и арматуры, применявшихся на воздушных линиях электропередачи в первой половине двадцатого века, а также отраслевые каталоги и другие материалы, рассказывающие об истории создания и развития изоляторов.

Представленные экспонаты вызвали большой интерес у первых посетителей. Желаем уникальному музею успешной работы и интересных экспонатов и приглашаем к сотрудничеству электросетевые компании и специалистов-энергетиков.