Новый трубный цех в Мотмосе готов наполовину

ВМЗ установил больше половины металлоконструкций для здания будущего трубопрокатного цеха в Мотмосе. Новое производство планируют запустить в 2021 году.



Строители приступили к монтажу кровельного покрытия и стеновых панелей по периметру здания. Параллельно они работают над инфраструктурой: возводят главную понизительную подстанцию и газораспределительный пункт, проектируют оборудование водоподготовки будущего производства. Ранее обустроили водоснабжение площадки, установили четыре комплектных трансформаторных подстанции для временного электроснабжения.

Планируем, что каркас будет готов к концу февраля 2020 года. Все фундаментные работы под здание цеха завершили в первом полугодии. Выполняем работы в графике. На площадке работают более 20 компаний, почти 300 человек, — рассказал руководитель проекта Алексей Седышев.



По данным компании, объём инвестиций в новое производство составит более 50 млрд рублей. Цех займётся выпуском бесшовных труб и сможет производить до 500 тыс. тонн продукции в год.



Напомним, завтра в Выксе пройдут общественные слушания по строительству электрометаллургического комплекса в Проммикрорайоне-7 (район ЛПК). Начало в 13:00.