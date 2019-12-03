Александр Новак: "Электросетевой комплекс стал драйвером развития экономики страны"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил на пленарной сессии Международного форума «Электрические сети».

Глава Минэнерго отметил, что российская электроэнергетика – это отрасль, от которой зависят абсолютно все процессы экономического роста и социального развития, а электросетевой комплекс – важная составляющая, которая находится ближе всего к потребителям.

"За последние несколько лет электросетевой комплекс стал драйвером развития. Российская Федерация всего за семь лет поднялась со 188 места на 7 место в рейтинге Группы Всемирного банка Doing Business по показателю «Подключение к системе электроснабжения». Это лучший показатель среди всех показателей нашей страны в рейтинге Doing Business. По показателю «подключение к электрическим сетям» Россия получила 97,5 балла из 100 возможных. По показателю «индекса надежности электроснабжения» и «прозрачности тарифов» Российская Федерация вышла на максимальную оценку – 8 из 8 баллов", - сообщил Александр Новак.

В своем докладе министр отметил, что за последние семь лет суммарный объем инвестиций в электросетевой комплекс составил 2,6 трлн рублей, было введено 165 тыс МВА трансформаторных мощностей и 250 тыс км линий электропередачи.

"Приоритеты развития электросетевого комплекса России определены Стратегией развития электросетевого комплекса. Большинство мероприятий Стратегии уже реализованы. Сегодня для энергетического сектора и электроэнергетической отрасли в частности настал тот момент, когда необходимо решать целый ряд сложных задач, определить пути изменения традиционных бизнес-моделей с учетом таких трендов в мире, как увеличение доли производства электроэнергии на основе возобновляемых источников, увеличение объемов управления спросом на электрическую энергию, развитие микрогенерации, электротранспорта и систем хранения электроэнергии. В мире признанным решением и ключом к интеграции данных трендов стала цифровая трансформация", - подчеркнул глава Минэнерго.

Он напомнил, что ПАО "Россети" еще в 2018 году поставило себе задачу адаптироваться к новым трендам, и в компании была утверждена концепция цифровой трансформация до 2030 года.

В завершение министр отметил, что в 2020 году отрасль будет отмечать 100-летие такого важного события, как утверждение плана ГОЭЛРО.