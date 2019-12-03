"Техмаш" представил защиту для линий электропередачи

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех представил на Международном форуме «Электрические сети – 2019» новую продукцию гражданского назначения – электротехническое оборудование. Форум проходит с 3 по 6 декабря в Москве.

Среди представленных образцов особого внимания заслуживает пункт секционирования AST. Это высокотехнологичный комплекс аппаратов, объединяющий в себе передовые технологии в области вакуумной коммутационной техники и микропроцессорной защиты распределительных сетей номинальным напряжением 6–10 кВ, который используется в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока с изолированной, компенсированной или заземленной нейтралью частотой 50 и 60 Гц.

Еще один экспонат – вакуумный выключатель ВВ/AST-10-12,5, выдерживающий протекание тока термической стойкости в течение 3 секунд. Это максимальное значение, которое установлено ГОСТ.

Кроме этого, на стенде можно познакомиться с работой микропроцессорного блока управления БУ/AST-21, который обеспечивает защиту, автоматику и управление воздушными и кабельными линиями электропередачи.

Представленные образцы разработаны совместно с компанией «Астер Электро» в рамках программы диверсификации. Согласно стратегии Госкорпорации Ростех доля гражданской продукции на предприятиях ОПК должна увеличиться до 50 процентов к 2025 году.