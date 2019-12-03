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В Астраханской области введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 30 МВт

В Астраханской области введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 30 МВт

3 декабря 2019, 15:45
Рубрика: Производство
Метки: ХЕВЕЛ, СЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию новую солнечную электростанцию в Астраханской области – Лиманскую СЭС мощностью 30 МВт. Новая станция с 1 декабря 2019 года начала отпуск электроэнергии в сеть.

Совокупная прогнозная годовая выработка электроэнергии Лиманской СЭС составляет 35 млн кВт*ч, что позволит избежать 18,5 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 4,7 млн кубометров природного газа.

Ранее группа компаний «Хевел» построила и ввела в эксплуатацию в Приволжском районе Астраханской области солнечную электростанцию «Нива» мощностью 15 МВт, а также Фунтовскую и Ахтубинскукю СЭС мощностью 60 МВт каждая.

Таким образом, установленная мощность солнечной генерации в регионе достигла 165 МВт. Права на строительство объектов были получены структурами группы компаний «Хевел» в результате приобретения портфеля проектов солнечных электростанций летом 2017 года.

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