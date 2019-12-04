Самарская область получит более 30 млрд рублей из бюджета России в 2020 году

Самарская область в 2020 году получит 35,5 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства учли при формировании регионального бюджета на следующий год, говорится в сообщении областного правительства, распространенном в среду.

"Самарская область из бюджета страны в следующем году получит беспрецедентную гарантированную поддержку - 35,5 млрд рублей, что на 7 млрд больше по сравнению с текущим годом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2021 году регион получит из федерального бюджета 41,8 млрд рублей, в 2022 году - 43,4 млрд рублей. Средства учтены при принятии регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

"Это то, что регион гарантированно получит. Мы должны стремиться к тому, чтобы принимаемый с учетом федеральных средств бюджет максимально соответствовал, раскрытию экономического и инвестиционного потенциала региона, а самое главное - способствовал повышению качества жизни, благосостояния населения", - сказал губернатор региона Дмитрий Азаров.

В среду в Самарской губернской думе в окончательном чтении приняли бюджет на 2020 год, который является бездефицитным и имеет социальную направленность. 87% от общего объема расходов будет направлено на социальные проекты, в том числе на обеспечение жильем молодых семей, компенсацию процентной ставки по ипотеке для семей, в которых супруги достигли 36-летнего возраста, индексацию выплат льготникам, индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы и другие направления.