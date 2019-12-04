Саратовские энергетики реконструировали электрические сети в селе Спартак

Энергетики филиала «Россети Волга» (ПАО «МРСК Волги») – «Саратовские сети» модернизировали электрические сети в селе Спартак Фёдоровского района Саратовской области.



В 30-е годы прошлого века Спартак – один из первых саратовских совхозов - являлся крупным заволжским населенным пунктом, входящим в республику немцев Поволжья. В текущем году село отметило 90 лет со дня образования. Поэтому обновление электросетевого хозяйства стало своего рода подарком спартаковцам от саратовских энергетиков.



Так, в селе было установлено 202 новых железобетонных опоры. С помощью сцепной арматуры специалисты Приволжского производственного отделения подвесили самонесущий изолированный провод марки СИП-2 суммарной протяженностью 5,5 км. Объекты потребителей и воздушные линии (ВЛ) электропередачи соединяют 103 ввода из провода СИП-4.



Также в Спартаке были установлены две новые комплектные трансформаторные подстанции общей мощностью 320 кВА. С целью защиты линий электропередачи и трансформаторных подстанций от ударов молний выполнены работы по их заземлению.



Обновление электросетевой инфраструктуры осуществляется в рамках реализации инвестиционной программы филиала «Саратовские сети». Реконструкция энергообъектов позволяет снизить расходы энергетиков на дальнейшую эксплуатацию распределительных сетей напряжением 0,4 кВ, исключает возможность хищения электричества и обеспечивает надежность электроснабжения потребителей.