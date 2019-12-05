"Энергомера" и "Сименс" намерены совместно развивать комфортную городскую среду

Зимняя свежесть нового
5 декабря 2019, 10:00
Рубрика: Контракты
Метки: СИМЕНС, siemens, ЭНЕРГОМЕРА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика
Акционерное общество «Электротехнические заводы «Энергомера» и компания «Сименс» заключили соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на создание комфортной городской среды и обеспечение высоких стандартов проживания граждан. Подписи в документе поставили генеральный директор АО «Энергомера» Виктория Курсикова и директор управления «Интеллектуальная инфраструктура» «Сименс» Дмитрий Подгорбунский.
Соглашение предполагает сотрудничество компаний в области применения современных передовых решений и оборудования. Такое партнерство позволит развивать и укреплять принципы устойчивого развития промышленности, энергетической системы, транспорта и других сфер деятельности и тем самым выстраивать комфортную среду проживания для граждан. В частности, компании будут формировать условия, необходимые для внедрения в энергетическом комплексе России инновационных энергосберегающих технологий, развития системы распределения электроэнергии, создания и развития системы управления зданиями и сооружениями на основе интеллектуальных сетей. Соглашение подразумевает и совместную работу над проектами в области цифровизации гражданской инфраструктуры, а также реализацию совместных образовательных программ на базе электроэнергетических факультетов высших учебных заведений.
Соглашение откроет новые возможности для локализации на территории России решений «Сименс» на базе производственных мощностей АО «Энергомера», а также позволит привлечь в электроэнергетический комплекс России наиболее современные инновационные технологии для повышения его эффективности.
«Подписанное соглашение стало началом нашего сотрудничества с АО «Электротехнические заводы «Энергомера», в ходе которого мы вместе будем стремиться создавать максимально комфортную среду для жизни граждан. Наш опыт и передовые решения в синергии с энергетическими производственными мощностями «Энергомера» позволят нам эффективно работать над актуальными задачами отрасли — в том числе следовать курсу страны на цифровизацию энергетики», — отметил Дмитрий Подгорбунский.
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