Газпромбанк совместно с Digital Horizon запустили блокчейн-платформу для рынка энергетики и ЖКХ

Зимняя свежесть нового
5 декабря 2019, 09:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: МФЭС-2019, РОССЕТИ, БЛОКЧЕЙН, ГАЗПРОМБАНК, Digital Horizon
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
Газпромбанк совместно с международной инвестиционной компанией Digital Horizon запустили интеллектуальную блокчейн-платформу Edison, разработанную для рынка энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках пилотного проекта блокчейн-платформа Edison уже успешно работает на площадке дочерней структуры ПАО «Россети» - «Янтарьэнерго» в Калининградской области.
Презентация проекта состоялась в рамках Международного форума «Электрические сети» на стенде ПАО «Россети».
Механизм работы платформы состоит из установки потребителями «умных» приборов учета, которые в онлайн-режиме передают показания в информационно-вычислительный комплекс (ИВК) поставщика услуг или управляющей организации. Далее данные о потреблении поступают на платформу Edison, где становятся доступны всем системам и сервисам участников расчетов. Потребителю выставляется счет, который записывается в блокчейн. Оплата счета потребителем происходит в личном кабинете (в мобильном приложении или веб-версии сервиса). Платформа Edison интегрирована с Газпромбанком.
В случае накопления задолженности платформа позволяет автоматически отключить потребителя от электроэнергии или другого ресурса без выезда специалиста, а весь необходимый документооборот оформляется в цифровом формате. После оплаты задолженности информация о перечислении средств появится в системе мгновенно и повторное подключение потребителя займет не более пяти минут.
Обновление информации на платформе Edison происходит одновременно у всех участников, что гарантирует прозрачность расчетов и достоверность данных, обеспечивает моментальную сверку и согласование отчетности, что позволит поставщикам ресурсов эффективнее работать с должниками как среди конечных потребителей, так и среди сбытовых и управляющих компаний.
«Мы благодарны руководству ПАО "Россети" за возможность принять участие в проектах стратегической программы цифровизации сетевого комплекса. ПАО "Россети" является нашим приоритетным клиентом в энергетической отрасли, мы очень довольны динамикой развития отношений с компанией и надеемся, что созданная при участии Газпромбанка платформа Edison поможет вывести наше сотрудничество с ПАО "Россети" на новый уровень», — отметил Исполнительный Вице-Президент Газпромбанка по развитию бизнеса с компаниями энергетического сектора и ЖКХ Вадим Дормидонтов.
«Платформа Edison помогает снизить степень недоверия между участниками рынка розничной энергетики и ЖКХ в целом, поскольку автоматическое исполнение смарт-контрактов исключает искажение информации. Компании-пользователи системы получают одни и те же данные, записанные в блокчейн, и используют их при выставлении счетов и учете поступающих платежей. Расщепление платежей с помощью смарт-контрактов не допускает зависание денежных средств на счетах недобросовестных посредников. При этом персональные данные потребителей не покидают контуры компаний-участниц платформы. Мы уверены, что это оптимальное решение, которое существенно изменит рынок розничной энергетики и взаимоотношения между его игроками», — рассказал руководитель проекта Edison компании Digital Horizon Андрей Баландин.
«Энергетический сектор переживает колоссальную технологическую трансформацию, и я понимаю, как важно сейчас для компании быстро развиваться и адаптироваться к реалиям нового времени. Благодаря активному участию в пилотных проектах, компания «Россети Янтарь» одной из первых внедряет самые эффективные решения, разработанные для цифровизации отрасли, выбирая только те, которые приносят практическую ценность. Чтобы оценить возможности технологии блокчейн, такие как обеспечение прозрачности, достоверность и неизменность учета электроэнергии, мы внедрили платформу Edison от Digital Horizon и решения других разработчиков на реальной пилотной площадке. Эффект заметен. Нам потребуется время, чтобы дать комплексную оценку результатам, но в целом результат позитивный», — подчеркнул генеральный директор «Россети Янтарь» Кирилл Юткин.
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