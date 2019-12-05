Газпромбанк совместно с Digital Horizon запустили блокчейн-платформу для рынка энергетики и ЖКХ

Газпромбанк совместно с международной инвестиционной компанией Digital Horizon запустили интеллектуальную блокчейн-платформу Edison, разработанную для рынка энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках пилотного проекта блокчейн-платформа Edison уже успешно работает на площадке дочерней структуры ПАО «Россети» - «Янтарьэнерго» в Калининградской области.

Презентация проекта состоялась в рамках Международного форума «Электрические сети» на стенде ПАО «Россети».

Механизм работы платформы состоит из установки потребителями «умных» приборов учета, которые в онлайн-режиме передают показания в информационно-вычислительный комплекс (ИВК) поставщика услуг или управляющей организации. Далее данные о потреблении поступают на платформу Edison, где становятся доступны всем системам и сервисам участников расчетов. Потребителю выставляется счет, который записывается в блокчейн. Оплата счета потребителем происходит в личном кабинете (в мобильном приложении или веб-версии сервиса). Платформа Edison интегрирована с Газпромбанком.

В случае накопления задолженности платформа позволяет автоматически отключить потребителя от электроэнергии или другого ресурса без выезда специалиста, а весь необходимый документооборот оформляется в цифровом формате. После оплаты задолженности информация о перечислении средств появится в системе мгновенно и повторное подключение потребителя займет не более пяти минут.

Обновление информации на платформе Edison происходит одновременно у всех участников, что гарантирует прозрачность расчетов и достоверность данных, обеспечивает моментальную сверку и согласование отчетности, что позволит поставщикам ресурсов эффективнее работать с должниками как среди конечных потребителей, так и среди сбытовых и управляющих компаний.

«Мы благодарны руководству ПАО "Россети" за возможность принять участие в проектах стратегической программы цифровизации сетевого комплекса. ПАО "Россети" является нашим приоритетным клиентом в энергетической отрасли, мы очень довольны динамикой развития отношений с компанией и надеемся, что созданная при участии Газпромбанка платформа Edison поможет вывести наше сотрудничество с ПАО "Россети" на новый уровень», — отметил Исполнительный Вице-Президент Газпромбанка по развитию бизнеса с компаниями энергетического сектора и ЖКХ Вадим Дормидонтов.

«Платформа Edison помогает снизить степень недоверия между участниками рынка розничной энергетики и ЖКХ в целом, поскольку автоматическое исполнение смарт-контрактов исключает искажение информации. Компании-пользователи системы получают одни и те же данные, записанные в блокчейн, и используют их при выставлении счетов и учете поступающих платежей. Расщепление платежей с помощью смарт-контрактов не допускает зависание денежных средств на счетах недобросовестных посредников. При этом персональные данные потребителей не покидают контуры компаний-участниц платформы. Мы уверены, что это оптимальное решение, которое существенно изменит рынок розничной энергетики и взаимоотношения между его игроками», — рассказал руководитель проекта Edison компании Digital Horizon Андрей Баландин.