Кабель ТЭВОКС вошел во всероссийский рейтинг "100 лучших товаров России–2019"

Летом кабель ТЭВОКС, инновационная разработка ООО «Завод Москабель», одержал победу в московском региональном этапе Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России–2019». Он был отмечен в номинации «Продукция производственно-технического назначения» и выдвинут для участия в федеральном этапе программы.

И вот вчера стало известно, что ТЭВОКС получил признание и на федеральном уровне. Он стал лауреатом теперь уже всероссийского этапа конкурса в статусе «Новинка».

Очень символично, что письмо, информирующее об этом, ГК «Москабельмет» получила именно тогда, когда всем отраслевым сообществом подводятся главные итоги года и намечаются планы и цели на год наступающий. Представители «Москабельмета» отметили, что им чрезвычайно приятно разделить эту победу с коллегами, друзьями, находясь на выставке «Электрические сети–2019», которая сейчас проходит в 75 павильоне ВДНХ.