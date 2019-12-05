Потребители недовольны программой модернизации электроэнергетики ДПМ-2

В апреле 2019 года Системным оператором Единой энергетической системы (СО ЕЭС) был опубликован список проектов реконструкции по программе модернизации электроэнергетики на 2022-2024 гг. (ДПМ-2).

В основе программы лежит хорошо зарекомендовавшая себя разработка договора о предоставлении мощности (ДПМ). Проекты, попавшие в него, гарантировано окупятся за 15 лет за счёт повышенных платежей за мощность.

Потребители электроэнергии недовольны результатами первых отобранных объектов для модернизации, поскольку, по их мнению, победившие проекты не направлены на рост выработки электроэнергии, а эквивалентны простым капитальным ремонтам. Потребители предлагают серьезно изменить правила будущих отборов в программе ДПМ-2. Но генераторы и Минэнерго не видят необходимости в изменениях.

Информация по модернизации электроэнергетических объектов размещена на карте «Инвестиционные проекты в электроэнергетике-2020».

На карте предусмотрено размещение рекламы, которое позволяет рекламодателю постоянно напоминать о себе заказчикам.

Сайт проекта: www.tek-map.ru

Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; e-mail: info@tek-map.ru