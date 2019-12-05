"Россети Юг" и "Ростелеком" договорились о реализации совместных проектов

На площадке Международного форума «Электрические сети» генеральный директор «Россети Юг» (ПАО «МРСК Юга») Борис Эбзеев и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов подписали Соглашение о сотрудничестве в области реализации совместных проектов.

Договоренность предполагает взаимодействие между системообразующей электросетевой компанией и национальным оператором связи по обеспечению эффективного управления процессами планирования, проектирования и строительства сетей связи «Россети Юг», прежде всего, волоконно-оптических, на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия. Подписанное соглашение для «Россети Юг» имеет стратегический характер. Оснащение электросетевого комплекса компании современными и надежными каналами связи повысит наблюдаемость за подстанциями, что позволит значительно сократить количество технологических нарушений и время отключения потребителей. В совокупности с уже внедренным проектами цифровые каналы связи открывают возможность прогнозирования и предотвращения аварийных ситуаций.

«В рамках цифровой трансформации отрасли наша компания заинтересована в создании качественных и надежных каналов и линий связи для объектов всех классов напряжения, всей инфраструктуры электросетевого комплекса «Россети Юг». Подписанное соглашение позволит нам решать эти задачи, используя опыт и технические возможности одной из крупнейших в России телекоммуникационных компаний», - отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.

Директор Межрегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов:

«Сегодня «Ростелеком» обеспечивает цифровой связью и «умными» технологиями на ее основе практически все сферы экономики нашей страны. Особое внимание мы уделяем социально-значимым объектам и системам. Энергосети выполняют важнейшие жизнеобеспечивающие функции для общества, бизнеса и государства, поэтому мы видим в развитии нашего сотрудничества с «Россетями Юг» далеко идущие перспективы в улучшении работы электросетевого хозяйства в регионах и готовы совместно продолжать «цифровизацию» отрасли».

Цифровизация электроэнергетической отрасли ведется в рамках государственной программы «Цифровая экономика» и «Стратегии развития цифрового электросетевого комплекса РФ до 2030 года», разработанной ПАО «Россети».