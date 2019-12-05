"Россети" приступили ко второму этапу реализации цифровых проектов в регионах

Об этом заявил заместитель генерального директора по операционной деятельности компании «Россети» Константин Михайлик на keynote сессии «Пилотные проекты и программы цифровой трансформации», прошедшей в рамках Международного форума «Электрические сети», организованного компанией «Россети».

«В рамках Концепции цифровой трансформации реализуется ряд цифровых проектов. Первые результаты уже получены, и мы переходим ко второму этапу, вовлекая новые ДЗО и новые проекты. Объем предложений, поступивших для реализации во время второго этапа был очень большим, в шортлист вошли 183 проекта, из них отобрали 13, которые будут добавлены к 9 проектам, которые уже реализуются. Мы разделили проекты на пять кластеров, объединенных в единую карту, которая позволит увидеть как развивается принятая за основу идея. Например, если мы говорим о проектах реализующих Big Data, то мы присоединим к нему проекты с идеей интернета вещей и затем проект по анализу воздушных линий через использование беспилотных летательных аппаратов. Главное - это конкретная, реальная, каждодневная практика: решили проблему, получили результат, тиражировали на всю компанию. Такие решения и меняют компанию по каскадному принципу», - рассказал Константин Михайлик.

Руководители компаний «Россети Московский регион», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Северо-Запад» рассказали и показали участникам сессии как идет реализация цифровых проектов в их ДЗО и каких результатов удалось достичь.

Ярослав Вайер, партнер, глава практики энергетики в центральной и восточной Европе и СНГ Ernst & Young поделился международным опытом в части цифровой трансформации и развития пилотов. Он обратил внимание на то что, цифровизация - это не просто внедрение новых технологий, а изменение ДНК бизнеса, требующее кардинального пересмотра подходов к бизнесу.